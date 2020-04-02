Sokaklarda çalıştırılan çocukları 'Alo 183' ile kurtarın

AA 02 Nisan 2020 Perşembe 11:54 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 11:54

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ettiği süreçte, sokakta çalıştırılan veya dilendirilen çocukları korumaya yönelik hizmet veren mobil ekiplerin çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda, Türkiye'nin 81 ilinde hizmet veren 139 mobil ekip bulunuyor.

- OKULA DEVAM ETMEYENLER EĞİTİME YÖNLENDİRİLİYOR



Çocukların yoğun olarak bulundukları alanlarda sürekli taramalar gerçekleştiren ekipler, öncelikle bu durumdakilerin ailelerini saptayıp görüşmeler yapıyor.

Çocukların sokakta çalıştırılma ve dilendirilmesini önlemeye yönelik sosyal hizmet modelleri uygulanıyor, sosyal yardımlardan faydalanma ya da kuruluş bakımına alınması kararlaştırılıyor.

Eğitim çağında olmasına karşın okula devam etmeyenlerin eğitim-öğretime kazandırılması, örgün eğitimi tamamlayanların da mesleki eğitime yönlendirilmesi sağlanıyor. Aileler için de psikososyal destek, bilinçlendirme çalışmaları yürütülüyor.

- 19 BİNDEN FAZLA ÇOCUK SOKAKTAN KURTARILDI



Bakanlığın verilerine göre, mobil ekipler, çalışmanın başlatıldığı Haziran 2017'den bu yana sokakta çalıştırılan 19 bin 817 çocuğa müdahalede bulundu.

Yapılan hukuki işlemler sonucunda 864 çocuğun ailesi hakkında adli işlem başlatılırken, 5 bin 294 çocuk için eğitim, danışmanlık ve sağlık tedbirleri aldırıldı. Bu çocukların ailesine, Sosyal Ekonomik Destek (SED) hizmeti veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla destek sağlandı. Halihazırda 11 bin 611 çocuğun ailesine yönelik de rehberlik hizmeti veriliyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında, 792 çocuk da ciddi ihmalin saptanması veya farklı nedenlerden ötürü kurum bakımına alındı.

Mobil ekipler, 2020'nin ocak ve şubat aylarında ise sokakta çalıştırılan 1301 çocuk için işlem yaptı.

- SOKAKTA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLAR ALO 183'E İHBAR EDİLMELİ



Sokakta çalıştırılan çocukların bu ortamdan kurtarılması ve kendilerine destek sağlanması için mobil ekiplerin düzenli taramalarının yanında, vatandaşların ihbarları da büyük önem taşıyor.

Bir çocuğun sokakta çalıştırıldığını veya dilendirildiğini görenler, 7 gün 24 saat kesintisiz ve ücretsiz hizmet veren Bakanlığın, "Alo 183 Sosyal Destek Hattı"nı arayıp durumu bildirebiliyor. Böylelikle mobil ekiplerin hızla çocuğun bulunduğu alana ulaşması sağlanıyor.

- MENDİL SATTIRILAN 2 ÇOCUK, İHBARIR ARDINDAN YUVASINA DÖNDÜ



En son geçen hafta Ankara'da mendil sattığı, dilendirildiği belirlenen 2 çocuğa, yapılan ihbar üzerine mobil ekiplerce destek verildi.

Çocukları bulundukları alandan alarak ailelerine götüren ekipler, anne ve babalarına çocukları bu şekilde çalıştırmanın suç olduğu, bu olay bir kez daha tekrarlanırsa çocukların kurum bakımına alınacağı konusunda bilgilendirmede bulundu.

Aileye yönelik uygun sosyal hizmet modelinin devreye alınması için de çalışma başlatıldığı öğrenildi.