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Sokakta karşılaşıp tartıştığı eski kayınbiraderini öldürdü

Kocaeli'de T.B. sokakta karşılaşıp tartıştığı eski kayınbiraderi Özcan İlgün'ü tabancayla vurdu. Yaralanan İlgün, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA4 Ekim 2021 Pazartesi 16:23 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 16:23
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Olay, dün akşam saatlerinde, Çayırova Akse Mahallesi 471. Sokak'ta meydana geldi. Sokakta karşılaşan T.B. ile eski kayınbiraderi Özcan İlgün arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine T.B., tabancasını çıkararak Özcan İlgün'e ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Yaralanan Özcan İlgün ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlgün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. T.B. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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