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Güncel

Sokakta mayoyla gezdiği için gözaltına alınan ''hayasız'' hakkında karar

Kadıköy'de mayoyla gezdiği anlara ait görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından gözaltına alınan kadın, 'ahlak ve toplum değerleri' ile ilgili kitaplar okuması şartıyla serbest bırakıldı.

AA22 Eylül 2023 Cuma 18:37 - Güncelleme:
Sokakta mayoyla gezdiği için gözaltına alınan ''hayasız'' hakkında karar
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Bağdat Caddesi'nde Melisa A'nın bikiniyle gezdiği görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Melisa A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık, şüpheliyi "zincirleme olarak hayasız hareketlerde bulunmak" suçundan hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği de Melisa A. hakkında, yurt dışına çıkış yasağı ve polis merkezine imza atma şartlarından oluşan adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

Hakimlik, şüpheli Melisa A'nın, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün belirleyeceği bir kütüphaneye haftanın en az 2 günü müracaat ederek "ahlak ve toplumsal değerler" ile ilgili kitaplar okumasını ve bu kitaplara ilişkin kütüphanece tanzim edilecek takip çizelgesini soruşturma dosyasına sunma yükümlülüğüne tabi tutulmasına hükmetti.

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