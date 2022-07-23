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SOLOTÜRK, Isparta semalarında nefesleri kesti

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Isparta semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

AA23 Temmuz 2022 Cumartesi 22:55 - Güncelleme:
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3. Isparta Uluslararası Bisiklet Festivali kapsamında alanları dolduran vatandaşlar için SOLOTÜRK, 30 dakikalık gösteri uçuşu yaptı.

Isparta Gökkübbe fuar alanında toplanan vatandaşlar, SOLOTÜRK'ün gösterisini heyecanla takip etti.

SOLOTÜRK'ü daha iyi izleyebilmek isteyenler bina, çatı katı ve yüksek yerleri tercih etti. Gösteriyi izleyenler SOLOTÜRK'e alkışlarla destek verdi.

Isparta Valisi Aydın Baruş ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen gösteri uçucu sonrası SOLOTÜRK ekibine çiçek vererek, güzel gösteri için teşekkür etti.

  • SOLOTÜRK
  • Isparta
  • Türk Hava Kuvvetleri

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