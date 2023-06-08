SOLOTÜRK Tekirdağ semalarında

<p>Kent merkezinde sahil dolgu alanı üzerindeki gösteri uçuşu yoğun ilgi gördü.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2023/06/08/31377082.jpg'/><p>Sahilde toplanan bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2023/06/08/31377088.jpg'/><p>SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu yaklaşık 25 dakika sürdü.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2023/06/08/31377090.jpg'/>