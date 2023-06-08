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SOLOTÜRK Tekirdağ semalarında

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, '57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali' kapsamında gösteri uçuşu yaptı.

AA8 Haziran 2023 Perşembe 20:27 - Güncelleme:
SOLOTÜRK Tekirdağ semalarında
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Kent merkezinde sahil dolgu alanı üzerindeki gösteri uçuşu yoğun ilgi gördü.

Sahilde toplanan bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu yaklaşık 25 dakika sürdü.

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