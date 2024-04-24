SOLOTÜRK'ten Çanakkale Boğazı üzerinde gösteri: Uçak içi görüntüsü paylaşıldı

Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yılı dolayısıyla Türkiye'nin yanı sıra çok sayıda ülke temsilcilerinin katılımıyla Şehitler Abidesi'nde anma töreni düzenlendi.

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, program kapsamında Çanakkale Boğazı üzerinde gösteri yaptı.

SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından yapılan ve uçak içinden çekilen videonun yer aldığı paylaşımda, şu mesaj yer aldı:

"Dur yolcu. Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bizlere bu toprakları vatan yapan başta Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyoruz."