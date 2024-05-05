Son 10 ay içinde 469 suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

22 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Yeniden Büyük ve Güçlü Türkiye için büyük bir gayretle çalışıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda vermiş olduğu büyük destek ve "Türkiye'nin Huzuru" için hukuktan aldığımız güçle son 10 ay içinde;

15'i Uluslararası,

40'ı Ulusal,

78'i Bölgesel,

336'sı Yerel olmak üzere

toplam 469 organize suç örgütü çökertildi.

Organize suç örgütleri ile mücadelemiz devam ederken bazı sosyal medya hesaplarından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile ilgili iddiaları içeren paylaşımlar yapılmaktadır.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce daha önce soruşturması yapılan ve mahkeme süreci devam eden Ankara'daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyadaki iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca Mülkiye Müfettişleri görevlendirilmiştir.

Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edecektir.