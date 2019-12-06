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Son dakika... Barış Pınarı Harekât bölgesinde şu ana kadar 1381 EYP ve 752 mayın etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekât bölgesinde şu ana kadar 1381 EYP ve 752 mayının tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman komandolarımız bölge halkının güvenliği için Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından tuzaklanmış EYP ve mayınların imhasına devam ediyor. Şu ana kadar bölgede 1381 EYP ve 752 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi."

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