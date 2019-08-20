Son dakika... Ankara'da FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Hava Kuvvetleri’nden ihraç edilen 19 personel hakkında verilen gözaltı arama ve el koyma kararı doğrultusunda farklı illerde yapılan operasyonlarda 15 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
- İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Hava Kuvvetleri’nden ihraç edilen 19 personel hakkında verilen gözaltı arama ve el koyma kararı doğrultusunda farklı illerde yapılan operasyonlarda 15 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.