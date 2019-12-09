13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7987
  • 6,418
  • 271.932
  • 108391
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Son dakika... Bakan Akar'dan 'Baltık planı' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar soruları yanıtlıyor. Bakan Akar, 'NATO planlarını bloke etme gibi bir şey söz konusu değil' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:

NATO planlarını bloke etme gibi bir şey söz konusu değil. Planlarla alakalı sıkıntı bizimle ilgili değil. Biz YPG ve Baltık planlarının aynı anda kabul edilmesini istedik. 

NATO ortamında ülkemizin hak ve menfaatlerine ilişkin birtakım iddialar ortaya koyduğumuzda bu, NATO'ya karşı bir tavır olarak algılanmamalı. NATO, Türkiye ile daha güçlü ve daha anlamlıdır. Türkiye'nin sorgulanması anlamsızdır.

(Türkiye tezlerinden vazgeçti iddiası) Kesinlikle böyle bir şey yok. YPG teröristtir PKK’nın Suriye koludur. YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yoktur. Bundan vazgeçmemiz söz konusu değildir. YPG teröristtir, bütün dünya bunu böyle bilecek.

Güney sınırlarımız NATO'nun da güney sınırları demektir. Dolayısıyla güney sınırlarımızı korurken bu NATO ve Avrupa'nın da güvenliği içindir.

Libya Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi acizliktir, sonucu değiştirmeyecektir.

Rusya´da füzelerin komuta merkezi test edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Gül açıkladı: Yeni eylem planını hazırlıyoruz

Bakan Gül açıkladı: Yeni eylem planını hazırlıyoruz

Bakanlık duyurdu! Fransa'ya sınır dışı edildiler

Bakanlık duyurdu! Fransa'ya sınır dışı edildiler

İş arayana 1.150 TL yardım: İşte aranan şartlar

İş arayana 1.150 TL yardım: İşte aranan şartlar

Ağır darbe: Terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi

Ağır darbe: Terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi

Ceren'in katili cezaevinde intihar girişiminde bulundu

Ceren'in katili cezaevinde intihar girişiminde bulundu

Merkez'den 'YTL' uyarısı: Yıl sonunda dolacak

Merkez'den 'YTL' uyarısı: Yıl sonunda dolacak

Dikkat! Tombik balıklarını palamut diye satıyorlar!

Dikkat! Tombik balıklarını palamut diye satıyorlar!

Aldığı adada kozmik devlet kurdu

Aldığı adada kozmik devlet kurdu
 

POPÜLER HABERLER

Celal Şengör: En cahil Türkler, Müslüman Türklerdir!

Celal Şengör: En cahil Türkler, Müslüman Türklerdir!

Amanos Dağları'nın kahramanları zorlu kış şartlarına hazır

Amanos Dağları'nın kahramanları zorlu kış şartlarına hazır

Dersleri 'Bakkal Amca' ile işliyor

Dersleri 'Bakkal Amca' ile işliyor

2019'un en çok petrol rezervine sahip olan ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

2019'un en çok petrol rezervine sahip olan ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA