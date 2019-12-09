Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:

NATO planlarını bloke etme gibi bir şey söz konusu değil. Planlarla alakalı sıkıntı bizimle ilgili değil. Biz YPG ve Baltık planlarının aynı anda kabul edilmesini istedik.

NATO ortamında ülkemizin hak ve menfaatlerine ilişkin birtakım iddialar ortaya koyduğumuzda bu, NATO'ya karşı bir tavır olarak algılanmamalı. NATO, Türkiye ile daha güçlü ve daha anlamlıdır. Türkiye'nin sorgulanması anlamsızdır.

(Türkiye tezlerinden vazgeçti iddiası) Kesinlikle böyle bir şey yok. YPG teröristtir PKK’nın Suriye koludur. YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yoktur. Bundan vazgeçmemiz söz konusu değildir. YPG teröristtir, bütün dünya bunu böyle bilecek.

Güney sınırlarımız NATO'nun da güney sınırları demektir. Dolayısıyla güney sınırlarımızı korurken bu NATO ve Avrupa'nın da güvenliği içindir.

Libya Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi acizliktir, sonucu değiştirmeyecektir.