SON DAKİKA! Başkan Erdoğan 2020 sosyal medya düzenlemesini duyurdu! Facebook, twitter, instagram, netflix kapatılacak mı?

01 Temmuz 2020 Çarşamba 13:42 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 13:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu millete, ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz. Hukuki düzenleme tamamlandığında erişim engeli ile adli ve mali yaptırımlar dahil her türlü yöntemi devreye sokacağız. İnternet mecralarını kullananlar, suç işleme konusunda layüsel değildir' dedi. Peki Türkiye'de ofis açmayan, hukuki olarak sorumluluklarını yerine getirmeyen sosyal medya mecraları kapacak mı? Hangi sosyal medya mecralarının Türkiye'de ofisi yok?

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ GELİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya düzenlemesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sosyal medya mecralarının hukuki aykırılıklarına değin yaptığı açıklamada, 'İşledikleri suçun hesabını elbette soracağız. Benzer saldırıları farklı vesilelerle daha önce de yaşamıştık. Son yıllarda bu tür ahlaksızlıkların artmasında hem mecraların kontrolsüzlüğünün hem de organiza saldırıların rolü vardır. Niçin Youtube? niçin Twitter? Niçin Netflix, şu bu gibi mecraların kontrolsüzlüğüne karşı olduğumuzu şimdi anlıyor musunuz?' dedi. Peki Facebook, twitter, intagram, netflix, youtube gibi mecralar arasında Türkiye'de ofisi olan sosyal medya kanalları hangileri?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşımlara ilişkin, "Bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yalanın, iftiranın, kişilik haklarına saldırının, itibar suikastlerinin alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır. Bu millete, ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz. İnternet mecralarını kullananlar, suç işleme konusunda layüsel değildir. İnternet ve sosyal medya mecralarının ülkemizde bir an önce hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız."

Erdoğan, hukuki düzenleme tamamlandığında erişim engeli ile adli ve mali yaptırımlar dahil her türlü yöntemi devreye sokacaklarını belirtti.

"Hukuk devleti ilkesi demokrasinin vazgeçilmez şartıdır"

"Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir. Bu ülkenin idari ve adli kurumlarını hiçe sayanları biz de hiçe sayarız." diyen Erdoğan, "Hukuk devleti ilkesi, demokrasinin vazgeçilmez şartıdır. Asıl bu konuda gerekeni yapmazsak demokrasiye ve hukuka aykırı davranmış oluruz." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan; 'Niçin YouTube Twitter Netflix gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzun ne demek olduğunu anlıyor musunuz? Bu ahlaksızlıkları ortadan kaldırabilmek için. Sosyal medya düzene sokulmalı. Bu mecraların kontrol edilmesini istiyoruz. Türkiye bir muz cumhuriyet değildir. Bu konudaki teklifimizi parlamentoya getireceğiz. Hukuki düzenleme tamamlandığında erişim engeli ile adli ve mali yaptırımlar dahil her türlü yöntemi devreye sokacağız. Üzerinde durmamız gereken asıl konu medya ve özellikle sosyal medya mecralarının nasıl olup da böyle bir kokuşmuşluğun aracı haline dönüştükleridir. Yalanın iftiranın kişilik haklarına saldırının itibar suikastlerinin alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır. Bu millete bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip parlamentomuzdan bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını kontrol edilmesini istiyoruz. Sosyal medya mecralarını kontrol eden küresel firmalar içerikle ilgili her türlü mali sorumluluğu üstleniyorlar, Türkiye'de bundan kaçınıyorlar. Mali muhataplık tesis etmeleri için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız.' dedi.

HANGİ SOSYAL MEDYA MECRASININ TÜRKİYE'DE OFİSİ VAR?

Twitter'ın bir turkiye ofisi iletişim bilgisi bulunmuyor.



Facebook Türkiye genelinde 8 ofis açmaya karar verdiğini Facebook'un Türkiye'de açacağı İstanbul merkezli ilk ofisi 13 Ocak'ta Bursa'da açılacağını duyurdu. Ancak açılışa ilişkin bir iletisim bilgisi duyurusu o tarihten bu yana yapılmadı. Ancak facebook maslak ofisinin hizmette olduğu bilgisi var. Instagram da facebook ürünü olduğu için ayni ofisten muhatap bulmak mümkün.



Youtube hukuki işlemler için resmi bir ofis ve iletişim bilgisi paylaşmadı. Ancak bağlı olduğu Google'ın Türkiye ofisi mevcut. Buradan reklamla ilgili yazışma ve görüşmelerin yapılabildiği belirtiliyor.

Son dönemde aile yapısını tehdit eden ve sapkın eğilimleri özendiren içeriklerle tartışma konusu olan Netflix'in Türkiye'de ofisi yok. Türkiye'den de sorumlu ofis Amsterdam'da ve Türkiye'den çalışanlar da orada çalışıyor.