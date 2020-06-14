14 Haziran 2020 Pazar 14:33 - Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 15:00

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı’nda önemli açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:



Her ne kadar bu salgın öncelikle sağlıkla ilgili olsa da sonuçları itibarıyla hayatımızın hemen her alanını etkilemektedir. Salgının artçı sarsıntılarına şimdiden şahit oluyoruz.

Koronayla birlikte dünyada köklü değişiklerin olacağı döneme giriyoruz.

Bu süreçte ekonomik olarak müreffeh ülkelerin kendi vatandaşlarının maske temin etmekte dahi zorlandığını asgari sağlık hizmetini sağlayamadığını gördük.



Sadece maddi zenginliğin sosyal adalete ve eşitliği temin etmeye yetmediği, bu süreçte acı bir şekilde ortaya çıkmıştır.

Türkiye olarak Allah'a hamdolsun bu salgın dönemini en hasarla atlatan ülkeler arasında yer aldık.

2020 yılı ilk çeyrek büyüme rakamları yüzde 4,5 ile Türkiye'nin sadece sağlıkta değil ekonomide de diğer ülkelerden pozitif ayrıştığını göstermiştir. Mali bağımsızlığımızdan taviz vermedik.

İstihdam rakamlarında da olumlu bir ivme yakaladık.

Gelir durumu ne olursa olsun hiçbir insanımızı sahipsiz bırakmadık. Kendi insanımızın ihtiyaçlarını karşılamanın yanında dünyanın 125 ülkesine sağlık yardımında bulunduk.

2020 yılı ilk çeyrek büyüme rakamları yüzde 4,5 ile Türkiye'nin sadece sağlıkta değil ekonomide de diğer ülkelerden pozitif ayrıştığını göstermiştir.



Normalleşme takvimini hayata geçirmemizle birlikte üretim, ticaret ve turizm yeniden canlanmaya başladı.



Uzun süredir küresel sistemin adalet ve merhamet eksenli yeniden yapılanması gerektiğini söylüyoruz.

Objektifliğini ve inandırıcılığını yitirmiş kredi derecelendirme kuruluşlarının tahminlerini nazar-ı dikkate almıyoruz.

Üretim ve refah noktasında katkı yapması gereken finansal sistem ekonomiyi domine eder hale gelmiştir.

Aşırı finanslaşma toplumsal ve insani maliyetlerin dikkate alınmadığı sadece rant kaygısıyla hareket eden obez bir ekonomik model ortaya çıkarmıştır. Vadelilenin aksine gelir ve servet dağılımı gittikçe bozulmuştur. Finans sektöründeki bu çarpık yapı hızla reel sektöre de etki etmektedir. Bu faize ve sömürüye karşı çare haksız kazanca müsaade etmeyen İslami ekonomi ve finans modelidir. Geleceğin dünyasında faiz ve sömürüye dayalı mevcut ekonomik sistemin yerini risk paylaşımının olduğu katılımcılığa bırakacağına inanıyorum. İslam iktisadı krizden çıkışın anahtarıdır.

Uzun vadeli büyük altyapı yatırımlarının finansmanı için sukuk gibi ürünlerin kullanımının yaygınlaştırılması gerekiyor



Kıtaların ve kültürlerin kavşağında yer alan İstanbul'umuzu İslami finans ve ekonominin de merkezi yapmayı hedefliyoruz.