Son dakika... Başsavcılık'tan 'Barış Pınarı Harekâtı' paylaşımlarına yönelik soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bazı sosyal medya paylaşımları ve haberlere ilişkin soruşturma başlattı.
- AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bazı sosyal medya paylaşımları ve haberlere ilişkin soruşturma başlattı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.