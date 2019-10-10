Son dakika... Başsavcılık'tan 'Barış Pınarı Harekâtı' paylaşımlarına yönelik soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bazı sosyal medya paylaşımları ve haberlere ilişkin soruşturma başlattı.