Son dakika... Ceren'in katili hakkında istenen ceza belli oldu, ceza indirimi uygulanmaması talep edildi
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakkında 'Canavarca hisle kasten öldürme' ve 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla iki iddianame hazırlandı. Katil Arduç, hakkında ceza indirimi uygulanmaması talep edildi.
Ordu'da Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç hakkında, "Canavarca hisle kasten öldürme" ve "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla iki iddianame hazırlandı. Katil Özgür Arduç hakkında ceza indirimi uygulanmaması talep edildi.
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