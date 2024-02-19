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Son dakika... Erzincan'daki göçükte arama faaliyetleri durduruldu

Erzincan'ın İliç ilçesinde madende meydana gelen heyelan hakkında açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, 'Geçtiğimiz günlerde ifade ettiğimiz heyelan riski biraz daha yoğunlaştı. Yığının kaymamış bölgelerinde ciddi hareketlilik var. Bu risklerden dolayı sahada arama faaliyetlerini durdurmuş durumdayız.' dedi.

19 Şubat 2024 Pazartesi 20:35 - Güncelleme:
Son dakika... Erzincan'daki göçükte arama faaliyetleri durduruldu
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Bakan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir madende meydana gelen heyelan sonrası, toprak altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları hakkında son gelişmeleri paylaştı.

Bakan Bayraktar, "Geçtiğimiz günlerde ifade ettiğimiz heyelan riski biraz daha yoğunlaştı. Yığının kaymamış bölgelerinde ciddi hareketlilik var. Bu risklerden dolayı sahada arama faaliyetlerini durdurmuş durumdayız." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Erzincan'ın İliç'e bağlı Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması sonucu 9 işçi kaybolmuş ve arama çalışmaları başlatılmıştı.

Toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklanmış, şirketin Türkiye'deki müdürü C.D'nin de olduğu 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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