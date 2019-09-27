F-16'larımız Suriye hava sahasında uçtu

Son dakika... Türk F-16'ları Fırat'ın doğusunda dördüncü ve beşinci uçuş görevlerini icra etti Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında, 2 F-16 ile Suriye hava sahasında dördüncü ve beşinci uçuş görevleri gerçekleştirildi.