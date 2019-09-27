F-16'larımız Suriye hava sahasında uçtu

Son dakika... Türk F-16'ları Fırat'ın doğusunda dördüncü ve beşinci uçuş görevlerini icra etti
Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında, 2 F-16 ile Suriye hava sahasında dördüncü ve beşinci uçuş görevleri gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda dördüncü ve beşinci uçuş görevleri icra edildi." denildi.
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