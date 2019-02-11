SON DAKİKA FETÖ soruşturmasında 57 gözaltı verildi
FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
- AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı Bylock kullanıcısı olan 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı
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