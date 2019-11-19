22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7292
  • 6,3485
  • 271.476
  • 107053
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Son dakika... Hakurk'ta eylem hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

  • AA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yaptığı bilgilendirmede, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

El Bab´ı kana bulamıştı! MİT´in başarılı operasyonuyla yakalandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Eylem hazırlığındaydılar! Nokta atışıyla etkisiz hale getirildiler

Eylem hazırlığındaydılar! Nokta atışıyla etkisiz hale getirildiler

Afyonkarahisar-Konya kara yolunda feci kaza: Tır ve yolcu otobüsü çarpıştı

Afyonkarahisar-Konya kara yolunda feci kaza: Tır ve yolcu otobüsü çarpıştı

'Türkler dünyaya hep Batı medyasından anlatıldı'

'Türkler dünyaya hep Batı medyasından anlatıldı'

Türkiye-İran sınırında deprem

Türkiye-İran sınırında deprem

7 aylık hamile eşinin karnının düz olduğunu görünce... Mezar açtıran şüphe

7 aylık hamile eşinin karnının düz olduğunu görünce... Mezar açtıran şüphe

Barbaros Şansal hakkında istenen ceza belli oldu

Barbaros Şansal hakkında istenen ceza belli oldu

Babası yaktı, son sözleri yürek burktu

Babası yaktı, son sözleri yürek burktu

Böyle yakalandı: Hem hapis hem de para cezası isteniyor

Böyle yakalandı: Hem hapis hem de para cezası isteniyor
 

POPÜLER HABERLER

Tekrar ortaya çıktılar! ´Gündüz İSPARK, akşam biz bakıyoruz´

Tekrar ortaya çıktılar! ´Gündüz İSPARK, akşam biz bakıyoruz´

Bir ay çiğnenebiliyor: Fiyatı altınla yarışıyor

Bir ay çiğnenebiliyor: Fiyatı altınla yarışıyor

Bunu yiyen kışın üşümüyor, yapımı 3 gün sürüyor

Bunu yiyen kışın üşümüyor, yapımı 3 gün sürüyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA