Eylem hazırlığındaydılar! Nokta atışıyla etkisiz hale getirildiler

Son dakika... Hakurk'ta eylem hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
- AA
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yaptığı bilgilendirmede, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
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