Son dakika... Hamileyken koronavirüs olan Dilek hemşire vefat etti! Dilek hemşire neden öldü?

31 Mayıs 2020 Pazar 12:01 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 12:01

Koronavirüse yakalanan Dilek hemşirenin son dakika ölüm haberi geldi. Alınan bilgilere göre yoğun bakımda olan Dilek hemşirenin kalp atışları son dakika durdu. Hamileyken koronavirüse yakalanan ve 34 haftalık bebeğini sezeryanla dünyayaya getiren Dilek hemşire, yoğun bakımda günler süren yaşam mücadelesini kaybetti. Yeni doğurduğu bebeğini koklayamayan Dilek hemşirenin ölümü herkesi derinden sarstı. Yaşaması için organ nakli gereken Dilek hemşire için kampanya başlatılmış, Sağlık Bakanlığı da devreye girmişti. Ancak uygun donör bulunamamıştı. Son dakika Dilek hemşire vefat etti! Peki Dilek hemşire neden öldü?

DİLEK HEMŞİRE NEDEN ÖLDÜ?

Hamileyken koronavirüse yakalanan Dilek hemşire, doğum yaptıktan sonra akciğerleri iflas ettiği için öldü. Dilek hemşire için Sağlık Bakanlığı da devreye girdi. Ancak tüm aramalara uygun donör bulunamadı.

Yüksek ateş, sırt ve bel ağrısı şikayeti ile 11 Nisan gecesi son dakika hastaneye kaldırılan 30 yaşındaki Dilek Akçabelen, bebeğinin kalp atışları zayıflayınca üç gün sonra sezaryene alındı.

2.5 kilo ağırlığında dünyaya getirdiği oğlunu sadece uzaktan, o da birkaç saniyeliğine görebilen Dilek Hemşire; eşi, kardeşi, anne ve babasıyla görüntülü konuşma yaptı, bebeğini de videoda gördü.

Dünyaya getirdiği bebeğini kucağına alamayan Dilek Akçabelen'in akciğerlerinin iflas ettiği belirtilirken; aranan donörün bulunamadığı ve 30 yaşındaki Dilek hemşirenin son dakika beyin ölümün gerçekleştiği ifade edildi.

İstanbul Tabibler Odası'ndan yapılan açıklamada ise, "Dilek hemşireyi yitirdik. Hastalığa yakalandığında gebeydi. Bebeği doğdu, yaşıyor ama kendisi Covid-19’a yenik düştü. Üzgünüz. Tüm sağlık çalışanlarımızın başı sağolsun!" ifadesi kullanıldı.

Eşi Tansu Akçabelen birkaç gün önce Dilek hemşirenin durumuna dair açıklamada bulunmuştu. Tansu Akçabelen şunları söyledi;

“Sezaryen olduğu akşam gayet normaldi. Görüntülü konuştuk, yazıştık. Odaya ne ben, ne annem, hiç kimseyi alamadılar. O da eşimi olumsuz etkiledi. 15 Nisan gece 3 buçuk civarında yoğun bakıma almak zorunda kaldılar. Bir hafta sonra da akciğerinde fibroz (akciğer sertleşmesi) oluştuğu için oksijen tedavisi ya da solunum cihazı da işe yaramamaya başladı ve yapay kalp-akciğer makinesi ECMO’ya bağlandı. Yaklaşık 41 gündür yoğun bakımda Dilek. Hastalanmadan önce izindeydi, çalışmıyordu. Birkaç kez markete ve eczaneye gittik sadece. Pazara dahi gitmedik. Onda Kovid çıkınca ailede herkese testi yapıldı ama herkes negatif çıktı. Nereden kaptı hiçbir fikrimiz yok”

OĞLUNU BİRKAÇ SANİYE GÖREBİLDİ

30 yaşındaki Dilek Akçabelen, yüksek ateş, sırt ve bel ağrısı şikayeti ile 11 Nisan gecesi hastaneye kaldırıldı. Nefes darlığı da eşlik edince yatırıldı ve bebeğin kalp atışları zayıflayınca üç gün sonra sezaryene alındı.

2.5 kilo ağırlığında dünyaya getirdiği oğlunu sadece uzaktan, o da birkaç saniyeliğine görebildi. Eşi, kardeşi, anne babasıyla görüntülü konuşma yaptı, bebeğini videoda da gördü.

Her şey yolunda görünüyordu, “5 gün sonra çıkacağım hastaneden” diyecek kadar iyimserdi. Ancak sezaryenden sonra hem lohusalık hem de izole odada tek başına yatmanın yarattığı travma ile ağlama krizleri başladı. Durumu hızla kötüleşti ve doğumunun ertesi günü uyutularak yoğun bakıma kaldırıldı.

SON DAKİKA BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ!

Yoğun bakımda, entübe şekilde tedavisi süren ancak sağlık durumunda bir değişiklik olmayan Dilek Akçabelen’in akciğerlerinin iflas ettiği ortaya çıktı. Dünyaya getirdiği bebeğini bile kucağına alamayan hemşire için Sağlık Bakanlığı da devreye girdi.

Ancak tüm aramalara uygun donör bulunamadı. Durumu kötüleşen Dilek hemşirenin bugün beyin ölümü gerçekleştiği öğrenildi