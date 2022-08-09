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Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Yarınki hava durumu nasıl olacak? İşte sarı alarm verilen iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika hava durumu tahminlerine göre 12 ilde kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji, 12 ile kuvvetli yağış uyarısı için sarı kodlu uyarıda bulundu. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde yağışla birlikte azalarak düşeceği tahmin ediliyor. Peki yarınki hava durumu nasıl olacak? İşte Son dakika hava durumu ve sarı alarm verilen iller

9 Ağustos 2022 Salı 14:43 - Güncelleme:
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Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den 12 il için sarı alarmlı kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Ülke genelinde artan hava sıcaklıklarının beklenen yağışlarla birlikte düşeceği tahmin ediliyor. MGM'nin yayınladığı uyarıda; Sarı alarm verilen illerde gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Peki yarınki hava durumu nasıl olacak? İşte sarı alarm verilen iller

SON DAKİKA HAVA DURUMU: METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu tahminlerinde; Yağışlar nedeniyle 12 kente sarı alarm uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Bilecik, Osmaniye, Eskişehir, Ankara, Bolu, Kars ve Ardahan çevreleri, Kocaeli'nin doğu ilçeleri, Hatay'ın kıyı ilçeleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SARI ALARM VERİLEN İLLER

Meteoroloji'nin sarı alarm verdiği iller ise; Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa, İzmir'in kuzey ve doğusu, Aydın, Muğla, Burdur, Isparta ve Antalya'nın iç kesimleri ile Eskişehir.

YARINKİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu değerlendirmelerine göre yağışların; Ege Bölgesi (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa, İzmir'in kuzey ve doğu çevreleri, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri) ile Eskişehir çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Yarın Marmara Bölgesi, Ege, Akdeniz ve Doğu Karadeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar hafta sonu yer yer etkisini kaybederken hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacak. Meteoroloji, sıcak çarpmalarına karşı vatandaşları uyardı.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da bu hafta çarşamba gününden itibaren 3 gün yağmur bekleniyor. İstanbul'da 33 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklıkları, beklenen yağışların etkisiyle nemi artıracak. İstanbul'da çarşamba, perşembe ve cuma günleri sıcaklık 37 dereceye kadar ulaşacak.

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