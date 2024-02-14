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Son dakika haberi... Küçükçekmece saldırısında 3 tutuklama

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında düzenlenen ve 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırının ardından suça sürüklenen 3 çocuk şüpheli tutuklandı.

14 Şubat 2024 Çarşamba 22:47 - Güncelleme:
Son dakika haberi... Küçükçekmece saldırısında 3 tutuklama
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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında düzenlenen ve 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırının ardından suça sürüklenen 3 çocuk şüpheli tutuklandı.

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