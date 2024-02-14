Son dakika haberi... Küçükçekmece saldırısında 3 tutuklama
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında düzenlenen ve 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırının ardından suça sürüklenen 3 çocuk şüpheli tutuklandı.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında düzenlenen ve 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırının ardından suça sürüklenen 3 çocuk şüpheli tutuklandı.