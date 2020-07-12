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Son dakika... İçişleri: Karadeniz Bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 terörist engellendi

İçişleri Bakanlığı, Erzurum'daki operasyonda 2 terörist teslim olduğunu, Karadeniz Bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 teröristin de engellendiğini açıkladı.

12 Temmuz 2020 Pazar 11:27 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 11:46
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İçişleri Bakanlığı, Erzurum Şenkaya ilçesi kırsalında bugün 2 teröristin teslim olduğunu, teröristlerin Karadeniz Bölgesi'ne sızma girişiminin engellendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şenkaya’da 3 örgüt mensubunun tespit edilmesi üzerine, İl Jandarma Komutanlığınca dün operasyon başlatıldığı, çıkan çatışmada Hejar kod adlı Halis Eroğlu'nun etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Devam eden operasyonda sıkıştırılan 2 terörist bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. 3 kişilik terörist grubun Karadeniz Bölgesi'ne sızma girişiminde olduğu, operasyonla bunun engellendiği tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

Teröristlerle birlikte, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman da ele geçirildiği belirtilen açıklamada, bölgede operasyonun devam ettiği kaydedild

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