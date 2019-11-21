Son dakika... Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta 2, Haftanin'de 3 olmak üzere eylem hazırlığındaki 5 PKK’lı terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 2, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde 3 olmak üzere, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen toplam 5 PKK’lı terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek."
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.