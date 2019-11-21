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Son dakika... Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta 2, Haftanin'de 3 olmak üzere eylem hazırlığındaki 5 PKK’lı terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada  şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 2, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde 3 olmak üzere, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen toplam 5 PKK’lı terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek."

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