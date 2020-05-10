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Son dakika... İstanbul Havalimanı Metrosu'nda ilk ışık! Başkan Erdoğan: İstanbul mazeret değil hizmet bekler

Başkan Erdoğan, “Gayrettepe-Kağıthane- İstanbul Havalimanı Metro Projesi Tüneli İlk Işık Töreni”ne video konferansla katıldı. Başkan Erdoğan, 'Bu metro hattının devreye girmesiyle İstanbul Havalimanının ulaşım sorunu tamamen çözülmüş olacaktır... İstanbul'un gücüne ve potansiyeline inanmayan hiç kimsenin bu şehre layık olduğu hizmeti verebilme imkanı yoktur. İstanbul mazeret değil hizmet bekler.' dedi.

AA10 Mayıs 2020 Pazar 15:22 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 16:40
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Başkan Erdoğan, İstanbul Havalimanı Metro Projesi TBM Tünelleri Tamamlanma Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ayaklarının altı öpülesi annelerimizin Anneler Günü'nü özellikle kutluyorum.

Bu metro hattının devreye girmesiyle İstanbul Havalimanının ulaşım sorunu tamamen çözülmüş olacaktır.

İstanbul Havalimanı'nı şehir merkezine bağlayan bu metro hattıyla İstanbul'un dünya şehri özelliğini biraz daha güçlendiriyoruz.

Durmak yok, koronavirüs vesaire bizi durdurmuyor, yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz.

Salgının üstesinde gelecek daha büyük sıçrayışla yolumuza devam edeceğiz.

Gelişmiş devletlerin dahi çaresiz kaldığı salgın sürecini Türkiye olarak kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın ötesinde destek vererek yaşadık.

Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle inşallah son nefesimize kadar bu hizmet yarışını, çıtayı sürekli daha yükseğe taşıyarak devam ettireceğiz.

İstanbul'un gücüne ve potansiyeline inanmayan hiç kimsenin bu şehre layık olduğu hizmeti verebilme imkanı yoktur.

İstanbul mazeret değil hizmet bekler.

İstanbul şehirlerden bir şehir değildir. Bu şehrin anlamını kavramak için sadece gözünüzle siluetine bakmanız yetmez. Ancak tüm kalbinizle bakarsanız bu şehre nüfuz edebilirsiniz.

Biz 40 yıldır bu şehrin hizmetindeyiz. 1994'ten beri Büyükşehir Belediye Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak İstanbul'u hak ettiği seviyeye çıkarmanın gayreti içindeyiz.

(Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki hastaneler) Sağlık turizmini çok önemsiyoruz. Sağlık turizmine yönelik yurt dışından gelenler buraya uçaklarla, ambulans uçaklarla gelecekler ve buralarda tedavilerinden sonra uğurlayacağız.

(Koronavirüs) Hep birlikte tedbirlere uyarsak inanıyorum çok kısa zamanda biz dünya ülkelerinden bu işi çabuk aşacağız.

Aşık olduğunuz zaman dağ falan dayanmıyor, aynı şekilde 70 metre yerin altında bütün bu tünelleri TBM'lerle delerek maksadımıza maksudumuza ulaşıyoruz.

İş yerinde çıkan tartışma kanlı bitti

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