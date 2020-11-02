Son dakika: İzmir'de artçı depremler devam ediyor mu? Kandilli Rasathanesi son depremler

02 Kasım 2020 Pazartesi 12:30 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 12:30

İzmir depremi ile ilgili son dakika haberi... İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar Kandilli Rasathanesi son depremler listesinden artçı sarsıntıları anbean takip ediyor. Yaşanan depremde yıkılan binalardaki enkaz çalışmaları devam ederken bölgede yaşayan vatandaşların korku dolu bekleyişi devam ediyor. Uzmanlar 1 hafta boyunca sarsıntıların devam edebileceğini belirtti. Peki İzmir'de artçı depremler devam ediyor mu? İşte son dakika Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.

Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre; Bugün Ege Denizi’nde saat 10:09’da 2.8 büyüklüğünde, Sisam Adası’nda saat 10:10’da 2.0 büyüklüğünde, Ege Denizi’nde 10:23’te 2.2 büyüklüğünde ve saat 10:33’te 2.1 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir ve civarında, son 111 yılda 6 ve üzeri büyüklükte 8 deprem yaşandı.

İZMİR'DE ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDİYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD hem de Kandilli Rasathanesi'nden gelen bilgiye göre; şiddeti 5.0 büyüklüğüne kadar artçı depremler meydana geldi. Son depremlerin sarsıntı fırtınasının bitmediğini ortaya çıkarmasının ardından tedbirli olunması konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Son depremlerin merkez üssü ağırlıkla Kuşadası civarına kayarken yaşanan sarsıntının şiddeti 4.5 şiddetinde ölçüldü. Öte yandan İzmir'deki son duruma ilişkin gelen son açıklamada İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 83'e yükseldiğini açıkladı.

İşte İzmir'den gelen son dakika haberi ve depremin ilk anından bu yana gerçekleşen ve büyüklüğü 5.0'ı bulan en şiddetli depremler;

1120 ARTÇI DEPREM OLDU, 40'I 4 ŞİDDETİNİN ÜZERİNDE

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'dan gelen açıklamada, bu sabah itibarıyla ana depremin ardından 40'ının büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, 1120 artçı sarsıntı yaşandığı aktarıldı.

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AFAD'ın verdiği bilgi: Kuşadası Körfezi'nde saat 10.05'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte ilk andan itibaren ana deprem ve artçı sarsıntılar olmak üzere İzmir'de yaşanan en şiddetli son dakika depremleri.

Yeraltındaki hareketlilik AFAD ve Kandilli rasathanesi son depremler tarafından yakından takip edilirken İzmir Seferihisar merkez üssü olan depremin fay hattı üzerinde ve yakınında bulunan birçok noktayı tetiklediği ve artçı depremlerin sadece Seferihisar'da yaşanmadığı dikkatlerden kaçmadı. Buna göre en şiddetleri Kuşadası ve Urla'da olmak üzere çok sayıda artçı deprem meydana geldi.

Ege'yi sarsan depremle ilgili olarak belirlenen artçı depremler şu şekilde;

Ana deprem 6.6 şiddetinde Seferihisar'da saat 14.51 ile gerçekleşti.

Artçı depremlerin ilki ise 4.7 şiddeti ve Seferihisar'da 14.55 de yaşandı.

Bir artçı deprem de yine Seferihisar merkez üssü olmak üzere 4.2 şiddetinde 14.57 de yaşandı.

Sarsıntılar Urla ve Kuşadası'nı tetiklerken Kuşadası'ndaki ilk büyük deprem 15.01 de 4.8 şiddeti ile görüldü.

Bu depremi Seferihisar'da 3.9 şiddetindeki bir artçı sarsıntı daha takip etti.

Hemen ardından Kuşadası 15 15'te 4.6 ile sarsıldı ve daha sonra kötü haber Urla'dan geldi.

URLA'DA 4.7 GÖRÜLDÜ

Buna göre Urla'da vatandaşları panik halinde sevk eden son dakika depreminin şiddetinin 4.7 olduğu görüldü.

Kuşadası ile devam eden artçılar 4.2 olarak kayıtlara geçti.

Azalma eğilimi görüldüğü sırada yeniden şiddetli bir aşçı Seferihisar'da görüldü ve saat 16 itibarıyla 4.8 ile sarsıldı.

ARTÇI DEPREMLER NE KADAR DEVAM EDECEK?

Jeofizik uzmanı Prof. Tolga Bekler de yaptığı açıklamada söz konusu son depremlerle ilgili "Ssığ bir deprem ve Sisam adasıyla Kuşadası'nın batısındaki alanda gerçekleşen bir depremden söz ediyoruz. Sisam fayı ile Karaburun arasında oluşan bir hareketlilik, bir deprem gibi görünüyor. Dolayısıyla yıllardır biriktirdiği bu hareketlilikle sarsıntılar olmaya devam edebilir" dedi.