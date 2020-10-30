Son dakika.. İzmir'de deprem mi oldu? İzmir, Aydın ve Muğla son depremler

30 Ekim 2020 Cuma 15:28 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 15:28

Son dakika deprem haberine göre, İzmir'de deprem oldu. Depremin büyüklüğü 6,6 şiddetinde kaydedildi. Merkez üssü Seferhisar açıkları olan deprem İstanbul dahil tüm Marmara'da hissedildi. Bayraklı ilçesinde yıkılan binalar olduğu öğrenildi. İlk sarsıntıdan kısa bir süre sonda 4.2 şiddetinde artçı deprem meydana geldi.Vatandaşlar İzmir'de deprem mi oldu? şeklinde aramalar yapıyor. İşte kandilli son depremler listesi, İzmir, Aydın ve Muğla son dakika deprem haberi...

İzmir'de şiddetli deprem... Sarsıntı İstanbul dahil birçok ilde hissedildi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi: 6,6 büyüklüğündeki deprem İzmir Karabağlar'ın 59 km güneybatısında meydana geldi. AFAD’dan yapılan açıklamada “Ege Denizi’nde İzmir’in Seferihisar ilçesinde saat 14.51’de 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi” denildi. Depremin yerin 16.5 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenildi. İşte depremin verileri...

Ege Denizi

büyüklük 6.5 M (4 dk önce)

derinlik 5.0km 37.91°N 26.80°E

30 Ekim 2020 14:51:24 +03

Bölgede ve çevre illerde deprem nedeni ile şu ana kadar maddi zarar olduğu yönünde bilgiler paylaşıldı. Depremi hisseden vatandaşlar uzun süreli panik yaşarken sokaklara döküldüler.

İzmir'de bazı binaların yıkıldığı bildirildi.

Bornova Belediye Başkanı, Bayraklı'da yıkılan binaların olduğunu bildirdi.

Deprem geniş bir çevrede hissedilirken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin şiddetine ilişkin verileri paylaştı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Ege Denizi-İzmir'de meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 6.6, Kandilli Rasathanesi tarafından 6.5 olarak açıklandı. Deprem yerin 16.5 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, deprem saati 14.51 olarak bildirildi.