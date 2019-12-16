Son dakika... Libya ile Askeri İşbirliği Anlaşması Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
Libya ile Askeri İşbirliği Anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi.
Libya ile Askeri İşbirliği Anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi.
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