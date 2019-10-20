21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7971
  • 6,4953
  • 277.632
  • 98415.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Son dakika... MSB: PKK/YPG’li teröristlerin güvenli bölge’den çıkması yakından takip ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Türk Silahlı Kuvvetleri, 17 Ekim 2019 tarihinde Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmektedir. Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi bölgeden çıkış ve tahliye faaliyetleri sıkı şekilde ABD’li muhataplarla koordine edilmektedir.' denildi.

  • AA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, TSK'nın, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içinde bölgeden çıkmasını yakından takip ettiği bildirildi.
Açıklamada, şunları kaydedildi:
 
"Kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi bölgeden çıkış ve tahliye faaliyetleri sıkı şekilde ABD'li muhataplarla koordine edilmektedir. Yaklaşık 55 araçlık bir konvoy Rasulayn'a giriş yapmış ve 86 araçlık bir konvoy Tel Tamir istikametinde çıkış yapmıştır. ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG'li teröristlerce 17 Ekim 2019 saat 22.00'den itibaren toplam 22 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan asker selamı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü

Başkan Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü

Gri listede aranıyorlardı! İkna yoluyla teslim oldular

Gri listede aranıyorlardı! İkna yoluyla teslim oldular

Kaçarken hastaneyi talan ettiler! Teröristbaşı detayı dikkat çekti

Kaçarken hastaneyi talan ettiler! Teröristbaşı detayı dikkat çekti

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Akılalmaz olay: İki şehir 'sınır' yüzünden birbirine girdi

Akılalmaz olay: İki şehir 'sınır' yüzünden birbirine girdi

Çanakkale'de bulundu! Tam 19 asırlık

Çanakkale'de bulundu! Tam 19 asırlık

Antalya Körfezi'nde ilk kez görüldü... Hemen kayıt altına alındı

Antalya Körfezi'nde ilk kez görüldü... Hemen kayıt altına alındı

Memurun fazla mesai ücreti artıyor

Memurun fazla mesai ücreti artıyor
 

POPÜLER HABERLER

Antalya Körfezi´nde ilk kez görüldü! Hemen kayıt altına alındı

Antalya Körfezi´nde ilk kez görüldü! Hemen kayıt altına alındı

Başkan Erdoğan'dan asker selamı

Başkan Erdoğan'dan asker selamı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA