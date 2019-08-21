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Son dakika... MSB: Şırnak'ta 1 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda bir PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, "Şırnak bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda bir PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

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