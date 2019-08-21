Son dakika... MSB: Şırnak'ta 1 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda bir PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, "Şırnak bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda bir PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
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