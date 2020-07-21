Son dakika... Muğla'da kaybolan Pınar Gültekin'den acı haber! Pınar Gültekin'in cesedi bulundu

21 Temmuz 2020 Salı 10:04 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 10:04

Muğla'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cansız bedeni Menteşe ilçesinde ormanlık alanda bulundu. Gelen son dakika haberine göre; Pınar Gültekin'in kaybolmadan önce bir kişi ile alışveriş merkezinde oturduğu, ardından da bu kişiyle birlikte buradan ayrıldığı tespit edildi. Pınar Gültekin'in en son görüldüğü kişiyi gözaltına alan ekipler, sorgulamak üzere karakola götürdü. Kayıp Pınar'ın ablası yaptığı son açıklamada 'Kardeşim bulunacak, umutluyum' demişti. Pınar Gültekin’in en son görüldüğü kişinin eski sevgilisi C.M.A. olduğu belirlendi.

ESKİ ERKEK ARKADAŞI ÖLDÜRMÜŞ!

Muğla'da kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelinin, eski erkek arkadaşı C.M.A. olduğu öğrenildi. Şüphelinin bir süre önce kendisini terk eden Pınar ile yeniden birlikte olmak istediği ancak genç kızın reddetmesi üzerine cinayeti işlediği belirlendi.

DHA’nın haberine göre şüphelinin bir süre önce kendisini terk eden Pınar ile yeniden birlikte olmak istediği ancak genç kızın reddetmesi üzerine cinayeti işlediği öğrenildi.

KORKUNÇ DETAYLAR

Korkunç olayda detaylar da belli olmaya başladı. Edinilen bilgiye göre, C.M.A. olay günü konuşmak için otomobiline aldığı Pınar’ı kendisine ait bağ evine götürdü.

BAĞ EVİNE GÖTÜRÜP ÖNCE DÖVÜP, SONRA BOĞMUŞ

Yapılan araştırmalarla cinayetin detayları da ortaya çıkmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre, şüpheli olay günü konuşmak için otomobiline aldığı Pınar'ı kendisine ait bağ evine götürdü. Burada çıkan tartışmada döverek darp ettiği Pınar, bayıldı. C.M.A. da genç kızı boğarak öldürdü.

CANSIZ BEDENİNİ VARİLE KOYUP, TAŞIMIŞ

Pınar'ın cansız bedenini de varile koyup, ormanlık alana götürüp attı. Şüpheli C.M.A.'nın ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Pınar'ın en son görüldüğü bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alınmıştı. Jandarma karakolunda endişeli bekleyişini sürdüren ailesine acı haberle sarsıldı.

Şüpheli C.M.A.’nın ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

NASIL BULUNDU?

Pınar Gültekin için kurulan özel ekip çalışmalarını sürdürürken, Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi’ndeki ormanlık alanda cansız bir kadın bedeni bulundu.

Bölgeye giden ekiplerin yaptığı incelemede, cansız bedenin kayıp olan Pınar Gültekin’e ait olduğu tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

Pınar Gültekin 16 Temmuz günü, yalnız yaşadığı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi’ndeki evinden çıktı. Ailesi İstanbul’da yaşayan Pınar’a, ablası Sibel Gültekin telefonla ulaşamayınca paniğe kapıldı.

Sibel Gültekin ile annesi Şefika Gültekin, Muğla’ya gelerek kayıp ihbarında bulundu.

Ekipler Pınar’ı bulmak için arama çalışması başlattı. Pınar Gültekin’in en son Akyaka Mezarlığı civarı ile Menteşe ilçe merkezindeki AVM’de görüldüğü saptandı.

Bunun üzerine buralardaki tüm güvenlik kameraları mercek altına alındı.

Soruşturmayı sürdüren ekipler, güvenlik kameralarının görüntülerinden Pınar Gültekin’in kaybolmadan önce bir kişi ile alışveriş merkezinde oturduğu, ardından da bu kişiyle birlikte buradan ayrıldığını tespit etti.