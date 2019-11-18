Son dakika... ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi açıklandı
ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi, osym.gov.tr internet sitesinde açıklandı.
- AA
ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi, osym.gov.tr internet sitesinde açıklandı.
ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2020 YKS, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.
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