PKK'nın şehir yapılanmasına operasyon: Aralarında HDP il eş başkanları da var

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Son dakika... PKK'nın şehir yapılanmasına operasyon: 54 kişi yakalandı

HDP ve DBP il eş başkanlarının aralarında bulunduğu 57 şüphelinin yakalanmasına yönelik Gaziantep merkezli 8 ilde, PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonda, operasyonda 54 kişi yakalandı.

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Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından PKK/KCK-TM örgütlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
 
Açıklamada, "Yapılan operasyonda cezaevi iç-dış koordinasyonu yapılanması, kadın alan yapılanması, mali ve ekonomik alan yapılanması, ideolojik alan yapılanması ve örgütün gençliğin faaliyetleri ile ilgili istismar yapılanması içerisinde eylem ve faaliyetlerde bulundukları uzun süreli yapılan teknik çalışmalar sonucunda tespit edilmiştir." denildi.
 
Bu kapsamda, HDP ve DBP İl eş başkanlarının aralarında bulunduğu toplam 57 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik Gaziantep merkezli 8 ilde 14 Kasım 2019 günü eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Operasyonda 54 şüphelinin yakalandığı belirtildi.
 
Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 29 şahsa adlı kontrol kararı verilirken, aralarında HDP ve DBP il/ilçe eş başkanlarının bulunduğu toplam 25 şahıs ise tutuklandı.
 
Kaynak: TRT Haber
 

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