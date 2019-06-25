Son dakika... Rusya'da 6,6 büyüklüğünde korkutan deprem
Rusya'da Nikolskoye'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Rusya Nikolskoye'nin kuzeybatı bölgesinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Rusya Nikolskoye'nin kuzeybatı bölgesinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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