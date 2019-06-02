Son dakika! Sakarya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Sakarya Hendek'te 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi.
Sakarya Hendek'te 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı İstanbul'da hissedildi.
Sakarya Hendek'te 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı İstanbul'da hissedildi.
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