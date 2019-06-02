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Son dakika! Sakarya'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Sakarya Hendek'te 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi.

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Sakarya Hendek'te 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı İstanbul'da hissedildi.

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