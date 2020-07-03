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SON DAKİKA Sakarya'da patlama... Adapazarı'nda patlama mı oldu?

Sakarya'da vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Edinilen son dakika bilgisine göre Sakarya'da sarsıntılı ve büyük bir gürültülü patlama oldu! Adapazarı halkını paniğe sevk eden ve deprem olduğunu düşündüren patlama sesi nereden geldi* İşte ayrıntılar

03 Temmuz 2020 Cuma  11:49 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 11:49
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Sakarya'da korkutan patlama... Son dakika haberine göre Sakarya'da yaşayan vatandaşlar korkutan bir patlama ve sarsıntı ile irkildi. Bazılarının deprem olduğunu düşündüğü patlama sesi şehrin tüm noktalarından hissedildi. Alınan son dakika bilgisine göre Sakarya'daki patlama bir havai fişek fabrikasının patlaması ile oldu. İşte Adapazarı'nda patlama mı oldu? Sakarya'daki patlama sesi nereden geldi sorularının cevabı...

HAVAİ FİŞEK FABRİKASI PATLADI

Sakarya'da üretim yapan bir havai fişek fabrikası henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde patladı. Büyük bir gürültü ile gerçekleşen patlamanın ardından gökyüzünü dumanlar kapladı. 

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşanan patlamanın olduğu ere çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Aynı fabrikada birkaç yıl önce de patlama olduğu belitiliyor.

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