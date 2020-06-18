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Son dakika... Sokağa çıkma yasağı saatleri açıklandı! İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı saatleri

Son dakika... LGS ve YKS sınavlarının olduğu günlerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sağlık Bakanı Koca, Başkan Erdoğan'ın verdiği son dakika sokağa çıkma yasağı talimatını Twitter'dan duyurdu. Sokağa çıkma yasağı saatleri açıklandı. İçişleri Bakanlığı'nın son dakika açıklaması

18 Haziran 2020 Perşembe  17:32 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 17:32
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Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "LGS ve YKS Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Hafta sonu LGS ve YKS sınav günlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı saatlerine ilişkin son dakika açıklaması İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) günü, saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

Genelgede şu ifadelere yer verildi:

20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) günü, saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

HANGİ SAATLER ARASINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla; cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA NERELER AÇIK OLACAK?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak saatlerde fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlı üretim ve satışı yapılan iş yerleri açık olacak

KISITLI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NASIL OLACAK?

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