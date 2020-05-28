Son Dakika! Sokağa çıkma yasağı uzatıldı mı? Başkan Erdoğan'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması

28 Mayıs 2020 Perşembe 20:13 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 20:13

Sokağa çıkma yasağı uzatıldı mı? Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı bitti. Koronavirüs salgını sürecinde Türkiye'de hafta sonları ve tatillerde sokağa çıkma yasağı uygulandı. Birçok işyeri ve dükkan üretim ve satışlara geçici olarak ara verdi. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağı uzatıldı mı? sorusunun cevabını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan beklenen son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması geldi. İşte şehirler arası seyahat yasağı ve sokağa çıkma yasakları ile ilgili son dakika açıklanan kararlar.

SEYAHAT YASAĞI KALKIYOR!

Seyahat yasağı 1 Haziran'dan itibaren tüm illerde kaldırıldı.

İdari izinde olan kamu personeli 1 Haziran itibariyle normal mesailerine başlayacaklar. Kronik hastalar ise kurumları tarafından değerlendirilecek.

65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı devam edecek. Pazar günleri izin günleri hariç bir süre daha evlerinde kalacaklar. 65 yaş üstü esnaflar ise maskelerini takarak işlerine devam edebilecekler.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UZATILDI MI?

Sokağa çıkma yasağı 1 Haziran'dan itibaren 81 ilde kaldırıldı. 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için ise yasak bir süre daha devam edecek.

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ise 18 yaşa indirildi. Çarşamba günü 18 yaş altı gençler ve çocuklar dışarı çıkabilecekler. Onun dışında yasakları devam edecek.

1 Haziran'da kafe ve restotanlar açılacak.

Plajlar milli parklar 1 Haziran'dan itibaren faliyete geçecek.

Spor salonları yasakları ise kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantısı sonrası açıklama yaparak şunları kaydetti;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılmıştır." dedi.

Yaklaşık bir aydır normalleşme takvimimizde yer alan hususları peyderpey açıklıyoruz.

Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılmıştır.

İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak.

Kreşler ve gündüz bakım evleri 1 Haziran'da açılacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasını bir süre daha devam ettireceğiz. 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması ve pazar günü seyahat izni devam edecek. İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız, maske temizlik ve mesafe şartıyla işinin başında olabilecek.

20 yaş altı yasağı 18 altına indiriyoruz ve bu grup Çarşamba ve Cuma günleri 14-20 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak.

Spor tesisleri gece 24'e kadar hizmet verebilecek. Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.