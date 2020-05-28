Son dakika... İstanbul'da Cuma namazı kılınacak olan camiler belli oldu! Vali Yerlikaya İstanbul'da Cuma namazı kılınacak camileri açıkladı

Son dakika... İstanbul'da Cuma namazı kılınacak olan camiler açıklandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tüm İstanbul'da Cuma namazı kılınacak camiler listesini son dakika açıkladı. İstanbul'da Cuma namazı kılınacak camiler listesinde 2 farklı listeleme biçimi dikkat çekti. Valilik açıklamasında cuma namazına müsait camiler ve geniş kapasiteli camiler olmak üzere 2 farklı kategoride vatandaşların öncelikle geniş kapasiteli camileri tercih etmeleri de teşvik edilmiş oldu. İşte İstanbul'da Cuma namazı kılınacak camiler...
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı son dakika açıklamasında "29 Mayıs Cuma günü Özlem ve hasret bitiyor. İstanbul’da #CumaNamazı kılınacak Camii, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi. Gerekli tedbirlere uyarak ibadetimizi yapacağız. Allah kabul etsin." diyen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya cuma namazında açık olacak ve namaz kılınacak olan camiler listesini paylaştı.
Açıklamada şöyle denildi;
Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen Koronavirüsün ülkemizde yayılmasına engel olmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığınca 16 Mart 2020 tarihinden itibaren ülke genelindeki bütün cami ve mescitlerde cemaatle vakit ve Cuma namazlarının kılınmasına ara verilmişti.
18 Mayıs 2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımız Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yapılan değerlendirmeler sonucu, Bilim Kurulunun önerileri, ilgili Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve Cuma namazlarının camilerimizde 29 Mayıs 2020 Cuma gününden itibaren cemaatle kılınabileceğine ilişkin karar alınmıştır.
Bu kapsamda cami ve mescitlerimizde cemaatle namaz kılınabilmesi amacıyla ilgili Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığınca aşağıdaki kurallar belirlenmiştir.
Cemaatle birlikte öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacaktır. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır.
Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde, Cuma namazları ise cami dışında kılınabilecektir.
Cemaatle ibadete açılan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin her gün temizlenmesine ve el temasının yoğun olduğu yerlerin dezenfektan maddelerle silinmesine özen gösterilecektir.
Havalandırma kapı ve pencerelerle sağlanacak, klima ve havalandırma sistemleri çalıştırılmayacaktır.
Abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak, cemaatle veya bireysel namaz kılacak herkesin tıbbi/bez maske takması zorunlu olacaktır.
Tespih, rahle, ayakkabı çekeceği vb. malzemeler bulaş riskini artırmaması için bulundurulmayacak, Koronavirüs ile ilgili mücadele kapsamında alınacak tedbirleri içeren uyarıcı afişler cami ve mescitlere asılacaktır.
Kişilerin seccadelerini yanlarında getirmeleri ve ibadet alanına girecek herkesin ellerini dezenfekte etmeleri sağlanacaktır.
Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekânları ziyarete açılmayacak; mevlit, toplu yemek vb. etkinlikler ile cami çıkışlarında ikram yapılmasına ve çeşitli ürünlerin satışına izin verilmeyecektir.
Namaz kılacaklar arasında sosyal mesafenin sağlanması için ibadet edilecek mekânlarda her yönden birer metre mesafe olacak şekilde zeminde işaretleme yapılacaktır.
Namaz kılınacak alanların azami kapasiteleri, herkes tarafından görülebilecek bir şekilde uygun yerlere asılacak ve kişi sayısı yeterli noktaya ulaştığında cemaate uygun bir şekilde duyurulacaktır.
Cuma namazı, yeterli bahçesi/avlusu/açık alanı bulunan camilerde, şartların yeterli olmadığı yerleşim yerlerinde ise uygun görülen açık alanlarda, alınacak tedbirler çerçevesinde kılınabilecektir.
Camilerin kapalı alanları Cuma vaktinde kapalı tutulacaktır.
Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilecek hutbeler hiçbir ilave ve çıkartma yapılmaksızın okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacaktır.
Cuma namazlarında, her cami ve açık alan için en az beş kişiden müteşekkil Cuma Heyeti oluşturulacaktır.
Heyetin görevleri:
Cemaatin belirtilen şartlar dâhilinde namaz kılınacak alanlara girmesi, saf tutması, içeriye girecek kişi sayısı belirlenen sayıya ulaştığında bu durumun giriş için bekleyen cemaate uygun bir şekilde anlatılması ve cemaatin namaz sonrası sosyal mesafeyi koruyarak çıkmalarının sağlanması konusunda görev yapacaktır.
29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul’daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır.
İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER İÇİN TIKLAYINIZ
Adalar- Büyükada Hamidiye Camii, Kumsal Cami, Nizam Cami, Heybeliada Cami, Burgazada cami, Kınalıada cami
ARNAVUTKÖY
Bolluca Mah Abdulhamit Han C. Arnavutköy
Arnavutköy Merkez Mah Aktoprak C. Arnavutköy
Baklalı Mah Baklalı Hz.Osman C. Arnavutköy
Baklalı Mah Baklalı Mh.C. Arnavutköy
Balaban Mah Balaban Mh.C. Arnavutköy
Yavuz Selim Mah Berat C. Arnavutköy
Atatürk Mah Boğazköy Abdulaziz Efendi C. Arnavutköy
Boğazköy İstiklal Mah Boğazköy Merkez C. Arnavutköy
Boğazköy İstiklal Mah Boğazköy Merkez Mh.C. Arnavutköy
Boğazköy İstiklal Mah Boğazköy Yenidoğan C. Arnavutköy
Mavigöl Mh Bolluca Ensar C. Arnavutköy
Hicret Mah Bolluca Hicret C. Arnavutköy
Bolluca Mah Bolluca Kuba C. Arnavutköy
Boyalık Mah Boyalık Mh.C. Arnavutköy
Nenehatun Mah Çardaktepe Hz.Ömer C. Arnavutköy
Nenehatun Mah Çardaktepe Merkez C. Arnavutköy
Anadolu Mah Çiftliktepe C. Arnavutköy
Çilingir Mah Çilingir Mh.C. Arnavutköy
Deliklikaya Mah Deliklikaya Merkez C. Arnavutköy
Boğazköy İstiklal Mah Derbent C. Arnavutköy
Durusu Mah Durusu Mh.C. Arnavutköy
Deliklikaya Mah Emir Sultan C. Arnavutköy
Haraççı Mah Hacı Ali Birinci C. Arnavutköy
Arnavutköy Merkez Mah Hacı Necati Tütüncü C. Arnavutköy
Tayakadın Mah Hacı Salih Sultan C. Arnavutköy
Yassıören Mah Hacı Sıdıka Akpınar C. Arnavutköy
Hacımaşlı Mah Hacımaşlı Mh.C. Arnavutköy
Hadımköy Mah Hadımköy Darende C. Arnavutköy
Dursunköy Mah Hadımköy Dursunköy C. Arnavutköy
Hastane Mah Hadımköy Feyzullah Köllük Mescidi Arnavutköy
Ömerli Mah Hadımköy Ömerli Mh.C. Arnavutköy
Hadımköy Sazlıbosna Mah Hadımköy Sazlıbosna Mh.C. Arnavutköy
Hadımköy Mah Hadımköy Toki 4.Bölge Hz.Osman C. Arnavutköy
Hastane Mah Hadımköy Vakfı Fatih C. Arnavutköy
Yeşilbayır Mah Hadımköy Yılmaz Makine C. Arnavutköy
Haraççı Mah Halid Bin Velid C. Arnavutköy
Karlıbayır Mah Haraççı Hz.Osman C. Arnavutköy
Haraççı Mah Haraççı Karlıgöl C. Arnavutköy
Haraççı Mah Haraççı Merkez C. Arnavutköy
Anadolu Mah Hz.Ebubekir C. Arnavutköy
Ömerli Mah Hz.Hamza C. Arnavutköy
Arnavutköy Merkez Mah Hz.Ömer C. Arnavutköy
Mareşal Fevzi Çakmak Mah İbrahim Hakkı Hazretleri Hicret C. Arnavutköy
İslambey Mah İmamı Azam C. Arnavutköy
İmrahor Mah İmrahor Abdulaziz C. Arnavutköy
İmrahor Mah İmrahor Mh.C. Arnavutköy
İmrahor Mah İmrahor Mh.Hz.Ömer C. Arnavutköy
İmrahor Mah İmrahor Mh.Malkoçoğlu C. Arnavutköy
İslambey Mah İslambey Mh. Havva Hatun C. Arnavutköy
Hicret Mah İsmail Kocatürk C. Arnavutköy
Karaburun Mah Karaburun Mh.C. Arnavutköy
Karaburun Mah Karaburun Mh.Yeni C. Arnavutköy
Hacımaşlı Mah Mehmet Zahit Kotku C. Arnavutköy
Hadımköy Mah Nazmi Akpınar C. Arnavutköy
Hadımköy Mah Osmangazi C. Arnavutköy
İslambey Mah Osmanlı C. Arnavutköy
Mareşal Fevzi Çakmak Mah Osmanlı Konakları Kudüs C. Arnavutköy
Yavuz Selim Mah Sancak C. Arnavutköy
Mareşal Fevzi Çakmak Mah Sancaktepe C. Arnavutköy
Nenehatun Mah Selahattin Eyyubi C. Arnavutköy
Mustafa Kemal Paşa Mah Sıddık C. Arnavutköy
Mareşal Fevzi Çakmak Mah Taşoluk Akşemsettin C. Arnavutköy
Mehmet Akif Ersoy Mah Taşoluk Bağlar C. Arnavutköy
Mareşal Fevzi Çakmak Mah Taşoluk Bilali Habeşi C. Arnavutköy
Fatih Mah Taşoluk Enes Bin Malik C. Arnavutköy
Adnan Menderes Mah Taşoluk Mehmet Akif C. Arnavutköy
Mehmet Akif Ersoy Mah Taşoluk Yıldırım Beyazıt C. Arnavutköy
Tayakadın Mah Tayakadın Mh.Barbaros C. Arnavutköy
Tayakadın Mah Tayakadın Sefa C. Arnavutköy
Hadımköy Mah Toki 3.Bölge Mevlana C. Arnavutköy
Boğazköy İstiklal Mah Uhut C. Arnavutköy
Yavuz Selim Mah Yavuz Selim C. Arnavutköy
Yeniköy Mah Yeniköy Mh.C. Arnavutköy
Yeşilbayır Mah Yeşilbayır Mh.Mehmet Fuat Selim C. Arnavutköy
Taşoluk Mah Taşoluk Yeşil C.
Arnavutköy Merkez Mah Arnavutköy Merkez C.
Bolluca Mah Bolluca C.
Hadımköy Mah Hadımköy Merkez C.
Anadolu Mah Arnavutköy 2.C.
ARNAVUTKÖY ŞEHİR PARKI VE OTOPARKI (Asri mezarlık yanı- Arnavutköy 2. C., Boğazköy Şirindere C., Anadolu Fetih C., Hacı Bayram Veli C.)
ESKİ HASAN DOĞAN STADI YERİNDEKİ PARK
ŞİRİNDERE CADDESİ SİMYA SOK. KESİŞTİĞİ MEYDAN
HAVALİMANI CAMİİ
BOĞAZKÖY MERKEZ CAMİ YANINDAKİ HALI SAHA
ATAŞEHİR
Ferhatpaşa Mahallesi Heybe Sokak No: 4 Ahmet Efendi Camii
Mevlana Mahallesi Aksekili Mehmet Uslu Cadde No: 8 Aksekili Mehmet Uslu Camii
Kayışdağı Mahallesi Uslu Cadde No: 14 Akşemsettin Camii
Atatürk Mahallesi Şeref Sokak No: 29 A Atatürk Mh. Fevzi Çakmak Camii
Küçükbakkalköy Mahallesi Kuzu Sokak No: 4 Bağlariçi Camii
Örnek Mahallesi Mevlana Camii Sokak No: 1 Bayraktar Camii
İçerenköy Mahallesi Hakkı Erdoğan Sokak No: 1 Birlik Camii
İçerenköy Mahallesi Yasemin Sokak No: 2 Bostancı Otosanayi Camii
Yenişehir Mahallesi Kağnıcı Yolu Cadde No: 29 Cihat Camii
Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Cadde No: 231 A Darulaceze Camii
Yeni Çamlıca Mahallesi Reşit Paşa Cadde No: 11 A Ebu Hureyre Camii
Atatürk Mahallesi 3. Cadde No: 6 Emekevler Camii
Barbaros Mahallesi Mor Sümbül Sokak No: 7 /2B Emlak Konut GYO A.ş. Mescidi
Esatpaşa Mahallesi Hacılar Cami Sokak No: 6 A Esatpaşa Hacılar Camii
Esatpaşa Mahallesi Cevher Sokak No: 2 Esatpaşa Merkez Camii
Esatpaşa Mahallesi Ziyapaşa Cadde No: 42 Esatpaşa Yunusemre Camii
Ferhatpaşa Mahallesi 15. Sokak No: 83 Ferhatpaşa Merkez Camii
Fetih Mahallesi Kayısı Sokak No: 1 Fetih Mh. Fetih Camii
İçerenköy Mahallesi Alanaldı Cadde No: 11 Gökyiğit Camii
Ferhatpaşa Mahallesi 44. Sokak No: 51 Hacı Ali Rıza Camii
Yenisahra Mahallesi Atalay Cadde No: 6 /1 Hacı Eyüpoğlu Camii
Fetih Mahallesi Eski Çiftlik Yolu Cadde No: 10 Hacı Halil Bakır Camii
Ferhatpaşa Mahallesi 5. Sokak No: 87 Hacı Mehmet Ali Tombul Camii
Ferhatpaşa Mahallesi 135. Sokak No: 20 Hacı Osman Camii
Mustafa Kemal Mahallesi 3101. Sokak No: 1 /1 Hz. Ali Merkez Camii
İnönü Mahallesi Bayır Sokak No: 3 Hz. Ebubekir Sıddık Camii
Mustafa Kemal Mahallesi 3001. Cadde No: 151 Hz. Hüseyin Camii
Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvar No: 1 Hz. Osman Camii
İçerenköy Mahallesi Şehit İsmail Öz Sokak No: 7 A İçerenköy Ali Gazibaba Camii
İçerenköy Mahallesi Özen Sokak No: 42 İçerenköy Hacı Nuri Cerit Camii
İnönü Mahallesi Ulusu Cadde No: 86 İçerenköy İlknur Camii
İçerenköy Mahallesi Merkez Camii Sokak No: 10 İçerenköy Merkez Camii
Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Cadde No: 165 B İETT Anadolu Garajı Mescidi
Mevlana Mahallesi Gazi Atatürk Cadde No: 17 İmamı Buhari Camii
Yenişehir Mahallesi Baraj Yolu Cadde No: 1 A Kanuni Sultan Süleyman Camii
Yenisahra Mahallesi İstiklal Cadde No: 1 /1 Kaptan Faruk Türker Camii
Kayışdağı Mahallesi Uslu Cadde No: 76 A Kayışdağı Fatih Camii
Kayışdağı Mahallesi Nasır Cadde No: 38 Kayışdağı Merkez Camii
Atatürk Mahallesi Vedat Günyol Cadde No: 15 A Kilisli Mustafa Kanat Camii
İçerenköy Mahallesi Kiptaş Sokak No: 1 Kiptaş Sultan Alpaslan Camii
Küçükbakkalköy Mahallesi Dudullu Cadde No: 23 Küçükbakkalköy Mrk. Camii
İnönü Mahallesi Medine Mescidi Sokak No: 2 Medine Mescidi
Küçükbakkalköy Mahallesi Tevfik Fikret Cadde No: 1 Mescidi Aksa Camii
Barbaros Mahallesi Mor Zambak Sokak No: 4 A Mimar Sinan Camii
İçerenköy Mahallesi Özalp Sokak No: 12 Osmanlı Çatakbaşı Camii
Barbaros Mahallesi Sütçü Yolu Cadde No: 70 Öztürkler Camii
İçerenköy Mahallesi Çelenk Sokak No: 4 Selçuklar Camii
Barbaros Mahallesi Kızıl Begonya Sokak No: 7 Selman-ı Farisi Camii
İçerenköy Mahallesi Şafak Cami Sokak No: 36 Şafak Camii
Mevlana Mahallesi Kıbrıs Cadde No: 16 /1 Şehit Mehmet Emin Aydın Camii
İçerenköy Mahallesi Karakum Sokak No: 8 Şehitler Camii
Örnek Mahallesi Semerkant Cadde No: 44 B Takva Camii
Örnek Mahallesi Şehnaz Sokak No: 2 /1 Türkistanlılar Camii
İnönü Mahallesi Narçiçeği Sokak No: 2 Uhud Camii
Mimar Sinan Mahallesi Üsküdar Cadde No: 1 /3 Yedpa Camii
Yeni Çamlıca Mahallesi Leman Ana Cadde No: 1 A Yeni Çamlıca Merkez Camii
Barbaros Mahallesi İstanbul Cadde No: 2 Yunus Emre Camii
Fetih Mahallesi Kafkas Sokak No: 9 Zekeriyabey Camii
Örnek Mahallesi Yaşam Sokak No: 20 A Libade Camii
Yeni Sahra Futbol Stadı Yeni Sahra Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi Futbol Stadı
Ornek mahallesi Kapali pazar yeri Hasan Çelebi Sk. Pazar Yeri
Küçükbakkalköy Pazar yeri Gülnaz Sk. Pazaryeri