Son dakika... İstanbul'da Cuma namazı kılınacak olan camiler belli oldu! Vali Yerlikaya İstanbul'da Cuma namazı kılınacak camileri açıkladı

Son dakika... İstanbul'da Cuma namazı kılınacak olan camiler açıklandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tüm İstanbul'da Cuma namazı kılınacak camiler listesini son dakika açıkladı. İstanbul'da Cuma namazı kılınacak camiler listesinde 2 farklı listeleme biçimi dikkat çekti. Valilik açıklamasında cuma namazına müsait camiler ve geniş kapasiteli camiler olmak üzere 2 farklı kategoride vatandaşların öncelikle geniş kapasiteli camileri tercih etmeleri de teşvik edilmiş oldu. İşte İstanbul'da Cuma namazı kılınacak camiler...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı son dakika açıklamasında "29 Mayıs Cuma günü Özlem ve hasret bitiyor. İstanbul’da #CumaNamazı kılınacak Camii, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi. Gerekli tedbirlere uyarak ibadetimizi yapacağız. Allah kabul etsin." diyen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya cuma namazında açık olacak ve namaz kılınacak olan camiler listesini paylaştı.

Açıklamada şöyle denildi;

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen Koronavirüsün ülkemizde yayılmasına engel olmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığınca 16 Mart 2020 tarihinden itibaren ülke genelindeki bütün cami ve mescitlerde cemaatle vakit ve Cuma namazlarının kılınmasına ara verilmişti.

18 Mayıs 2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımız Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yapılan değerlendirmeler sonucu, Bilim Kurulunun önerileri, ilgili Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve Cuma namazlarının camilerimizde 29 Mayıs 2020 Cuma gününden itibaren cemaatle kılınabileceğine ilişkin karar alınmıştır.

Bu kapsamda cami ve mescitlerimizde cemaatle namaz kılınabilmesi amacıyla ilgili Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığınca aşağıdaki kurallar belirlenmiştir.

Cemaatle birlikte öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacaktır. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır.

Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde, Cuma namazları ise cami dışında kılınabilecektir.

Cemaatle ibadete açılan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin her gün temizlenmesine ve el temasının yoğun olduğu yerlerin dezenfektan maddelerle silinmesine özen gösterilecektir.

Havalandırma kapı ve pencerelerle sağlanacak, klima ve havalandırma sistemleri çalıştırılmayacaktır.

Abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak, cemaatle veya bireysel namaz kılacak herkesin tıbbi/bez maske takması zorunlu olacaktır.

Tespih, rahle, ayakkabı çekeceği vb. malzemeler bulaş riskini artırmaması için bulundurulmayacak, Koronavirüs ile ilgili mücadele kapsamında alınacak tedbirleri içeren uyarıcı afişler cami ve mescitlere asılacaktır.

Kişilerin seccadelerini yanlarında getirmeleri ve ibadet alanına girecek herkesin ellerini dezenfekte etmeleri sağlanacaktır.

Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekânları ziyarete açılmayacak; mevlit, toplu yemek vb. etkinlikler ile cami çıkışlarında ikram yapılmasına ve çeşitli ürünlerin satışına izin verilmeyecektir.

Namaz kılacaklar arasında sosyal mesafenin sağlanması için ibadet edilecek mekânlarda her yönden birer metre mesafe olacak şekilde zeminde işaretleme yapılacaktır.

Namaz kılınacak alanların azami kapasiteleri, herkes tarafından görülebilecek bir şekilde uygun yerlere asılacak ve kişi sayısı yeterli noktaya ulaştığında cemaate uygun bir şekilde duyurulacaktır.

Cuma namazı, yeterli bahçesi/avlusu/açık alanı bulunan camilerde, şartların yeterli olmadığı yerleşim yerlerinde ise uygun görülen açık alanlarda, alınacak tedbirler çerçevesinde kılınabilecektir.

Camilerin kapalı alanları Cuma vaktinde kapalı tutulacaktır.

Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilecek hutbeler hiçbir ilave ve çıkartma yapılmaksızın okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacaktır.

Cuma namazlarında, her cami ve açık alan için en az beş kişiden müteşekkil Cuma Heyeti oluşturulacaktır.

Heyetin görevleri:

Cemaatin belirtilen şartlar dâhilinde namaz kılınacak alanlara girmesi, saf tutması, içeriye girecek kişi sayısı belirlenen sayıya ulaştığında bu durumun giriş için bekleyen cemaate uygun bir şekilde anlatılması ve cemaatin namaz sonrası sosyal mesafeyi koruyarak çıkmalarının sağlanması konusunda görev yapacaktır.

29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul’daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır.

İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER İÇİN TIKLAYINIZ

Adalar- Büyükada Hamidiye Camii, Kumsal Cami, Nizam Cami, Heybeliada Cami, Burgazada cami, Kınalıada cami

ARNAVUTKÖY

Bolluca Mah Abdulhamit Han C. Arnavutköy

Arnavutköy Merkez Mah Aktoprak C. Arnavutköy

Baklalı Mah Baklalı Hz.Osman C. Arnavutköy

Baklalı Mah Baklalı Mh.C. Arnavutköy

Balaban Mah Balaban Mh.C. Arnavutköy

Yavuz Selim Mah Berat C. Arnavutköy

Atatürk Mah Boğazköy Abdulaziz Efendi C. Arnavutköy

Boğazköy İstiklal Mah Boğazköy Merkez C. Arnavutköy

Boğazköy İstiklal Mah Boğazköy Merkez Mh.C. Arnavutköy

Boğazköy İstiklal Mah Boğazköy Yenidoğan C. Arnavutköy

Mavigöl Mh Bolluca Ensar C. Arnavutköy

Hicret Mah Bolluca Hicret C. Arnavutköy

Bolluca Mah Bolluca Kuba C. Arnavutköy

Boyalık Mah Boyalık Mh.C. Arnavutköy

Nenehatun Mah Çardaktepe Hz.Ömer C. Arnavutköy

Nenehatun Mah Çardaktepe Merkez C. Arnavutköy

Anadolu Mah Çiftliktepe C. Arnavutköy

Çilingir Mah Çilingir Mh.C. Arnavutköy

Deliklikaya Mah Deliklikaya Merkez C. Arnavutköy

Boğazköy İstiklal Mah Derbent C. Arnavutköy

Durusu Mah Durusu Mh.C. Arnavutköy

Deliklikaya Mah Emir Sultan C. Arnavutköy

Haraççı Mah Hacı Ali Birinci C. Arnavutköy

Arnavutköy Merkez Mah Hacı Necati Tütüncü C. Arnavutköy

Tayakadın Mah Hacı Salih Sultan C. Arnavutköy

Yassıören Mah Hacı Sıdıka Akpınar C. Arnavutköy

Hacımaşlı Mah Hacımaşlı Mh.C. Arnavutköy

Hadımköy Mah Hadımköy Darende C. Arnavutköy

Dursunköy Mah Hadımköy Dursunköy C. Arnavutköy

Hastane Mah Hadımköy Feyzullah Köllük Mescidi Arnavutköy

Ömerli Mah Hadımköy Ömerli Mh.C. Arnavutköy

Hadımköy Sazlıbosna Mah Hadımköy Sazlıbosna Mh.C. Arnavutköy

Hadımköy Mah Hadımköy Toki 4.Bölge Hz.Osman C. Arnavutköy

Hastane Mah Hadımköy Vakfı Fatih C. Arnavutköy

Yeşilbayır Mah Hadımköy Yılmaz Makine C. Arnavutköy

Haraççı Mah Halid Bin Velid C. Arnavutköy

Karlıbayır Mah Haraççı Hz.Osman C. Arnavutköy

Haraççı Mah Haraççı Karlıgöl C. Arnavutköy

Haraççı Mah Haraççı Merkez C. Arnavutköy

Anadolu Mah Hz.Ebubekir C. Arnavutköy

Ömerli Mah Hz.Hamza C. Arnavutköy

Arnavutköy Merkez Mah Hz.Ömer C. Arnavutköy

Mareşal Fevzi Çakmak Mah İbrahim Hakkı Hazretleri Hicret C. Arnavutköy

İslambey Mah İmamı Azam C. Arnavutköy

İmrahor Mah İmrahor Abdulaziz C. Arnavutköy

İmrahor Mah İmrahor Mh.C. Arnavutköy

İmrahor Mah İmrahor Mh.Hz.Ömer C. Arnavutköy

İmrahor Mah İmrahor Mh.Malkoçoğlu C. Arnavutköy

İslambey Mah İslambey Mh. Havva Hatun C. Arnavutköy

Hicret Mah İsmail Kocatürk C. Arnavutköy

Karaburun Mah Karaburun Mh.C. Arnavutköy

Karaburun Mah Karaburun Mh.Yeni C. Arnavutköy

Hacımaşlı Mah Mehmet Zahit Kotku C. Arnavutköy

Hadımköy Mah Nazmi Akpınar C. Arnavutköy

Hadımköy Mah Osmangazi C. Arnavutköy

İslambey Mah Osmanlı C. Arnavutköy

Mareşal Fevzi Çakmak Mah Osmanlı Konakları Kudüs C. Arnavutköy

Yavuz Selim Mah Sancak C. Arnavutköy

Mareşal Fevzi Çakmak Mah Sancaktepe C. Arnavutköy

Nenehatun Mah Selahattin Eyyubi C. Arnavutköy

Mustafa Kemal Paşa Mah Sıddık C. Arnavutköy

Mareşal Fevzi Çakmak Mah Taşoluk Akşemsettin C. Arnavutköy

Mehmet Akif Ersoy Mah Taşoluk Bağlar C. Arnavutköy

Mareşal Fevzi Çakmak Mah Taşoluk Bilali Habeşi C. Arnavutköy

Fatih Mah Taşoluk Enes Bin Malik C. Arnavutköy

Adnan Menderes Mah Taşoluk Mehmet Akif C. Arnavutköy

Mehmet Akif Ersoy Mah Taşoluk Yıldırım Beyazıt C. Arnavutköy

Tayakadın Mah Tayakadın Mh.Barbaros C. Arnavutköy

Tayakadın Mah Tayakadın Sefa C. Arnavutköy

Hadımköy Mah Toki 3.Bölge Mevlana C. Arnavutköy

Boğazköy İstiklal Mah Uhut C. Arnavutköy

Yavuz Selim Mah Yavuz Selim C. Arnavutköy

Yeniköy Mah Yeniköy Mh.C. Arnavutköy

Yeşilbayır Mah Yeşilbayır Mh.Mehmet Fuat Selim C. Arnavutköy

Taşoluk Mah Taşoluk Yeşil C.

Arnavutköy Merkez Mah Arnavutköy Merkez C.

Bolluca Mah Bolluca C.

Hadımköy Mah Hadımköy Merkez C.

Anadolu Mah Arnavutköy 2.C.

ARNAVUTKÖY ŞEHİR PARKI VE OTOPARKI (Asri mezarlık yanı- Arnavutköy 2. C., Boğazköy Şirindere C., Anadolu Fetih C., Hacı Bayram Veli C.)

ESKİ HASAN DOĞAN STADI YERİNDEKİ PARK

ŞİRİNDERE CADDESİ SİMYA SOK. KESİŞTİĞİ MEYDAN

HAVALİMANI CAMİİ

BOĞAZKÖY MERKEZ CAMİ YANINDAKİ HALI SAHA

ATAŞEHİR

Ferhatpaşa Mahallesi Heybe Sokak No: 4 Ahmet Efendi Camii

Mevlana Mahallesi Aksekili Mehmet Uslu Cadde No: 8 Aksekili Mehmet Uslu Camii

Kayışdağı Mahallesi Uslu Cadde No: 14 Akşemsettin Camii

Atatürk Mahallesi Şeref Sokak No: 29 A Atatürk Mh. Fevzi Çakmak Camii

Küçükbakkalköy Mahallesi Kuzu Sokak No: 4 Bağlariçi Camii

Örnek Mahallesi Mevlana Camii Sokak No: 1 Bayraktar Camii

İçerenköy Mahallesi Hakkı Erdoğan Sokak No: 1 Birlik Camii

İçerenköy Mahallesi Yasemin Sokak No: 2 Bostancı Otosanayi Camii

Yenişehir Mahallesi Kağnıcı Yolu Cadde No: 29 Cihat Camii

Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Cadde No: 231 A Darulaceze Camii

Yeni Çamlıca Mahallesi Reşit Paşa Cadde No: 11 A Ebu Hureyre Camii

Atatürk Mahallesi 3. Cadde No: 6 Emekevler Camii

Barbaros Mahallesi Mor Sümbül Sokak No: 7 /2B Emlak Konut GYO A.ş. Mescidi

Esatpaşa Mahallesi Hacılar Cami Sokak No: 6 A Esatpaşa Hacılar Camii

Esatpaşa Mahallesi Cevher Sokak No: 2 Esatpaşa Merkez Camii

Esatpaşa Mahallesi Ziyapaşa Cadde No: 42 Esatpaşa Yunusemre Camii

Ferhatpaşa Mahallesi 15. Sokak No: 83 Ferhatpaşa Merkez Camii

Fetih Mahallesi Kayısı Sokak No: 1 Fetih Mh. Fetih Camii

İçerenköy Mahallesi Alanaldı Cadde No: 11 Gökyiğit Camii

Ferhatpaşa Mahallesi 44. Sokak No: 51 Hacı Ali Rıza Camii

Yenisahra Mahallesi Atalay Cadde No: 6 /1 Hacı Eyüpoğlu Camii

Fetih Mahallesi Eski Çiftlik Yolu Cadde No: 10 Hacı Halil Bakır Camii

Ferhatpaşa Mahallesi 5. Sokak No: 87 Hacı Mehmet Ali Tombul Camii

Ferhatpaşa Mahallesi 135. Sokak No: 20 Hacı Osman Camii

Mustafa Kemal Mahallesi 3101. Sokak No: 1 /1 Hz. Ali Merkez Camii

İnönü Mahallesi Bayır Sokak No: 3 Hz. Ebubekir Sıddık Camii

Mustafa Kemal Mahallesi 3001. Cadde No: 151 Hz. Hüseyin Camii

Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvar No: 1 Hz. Osman Camii

İçerenköy Mahallesi Şehit İsmail Öz Sokak No: 7 A İçerenköy Ali Gazibaba Camii

İçerenköy Mahallesi Özen Sokak No: 42 İçerenköy Hacı Nuri Cerit Camii

İnönü Mahallesi Ulusu Cadde No: 86 İçerenköy İlknur Camii

İçerenköy Mahallesi Merkez Camii Sokak No: 10 İçerenköy Merkez Camii

Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Cadde No: 165 B İETT Anadolu Garajı Mescidi

Mevlana Mahallesi Gazi Atatürk Cadde No: 17 İmamı Buhari Camii

Yenişehir Mahallesi Baraj Yolu Cadde No: 1 A Kanuni Sultan Süleyman Camii

Yenisahra Mahallesi İstiklal Cadde No: 1 /1 Kaptan Faruk Türker Camii

Kayışdağı Mahallesi Uslu Cadde No: 76 A Kayışdağı Fatih Camii

Kayışdağı Mahallesi Nasır Cadde No: 38 Kayışdağı Merkez Camii

Atatürk Mahallesi Vedat Günyol Cadde No: 15 A Kilisli Mustafa Kanat Camii

İçerenköy Mahallesi Kiptaş Sokak No: 1 Kiptaş Sultan Alpaslan Camii

Küçükbakkalköy Mahallesi Dudullu Cadde No: 23 Küçükbakkalköy Mrk. Camii

İnönü Mahallesi Medine Mescidi Sokak No: 2 Medine Mescidi

Küçükbakkalköy Mahallesi Tevfik Fikret Cadde No: 1 Mescidi Aksa Camii

Barbaros Mahallesi Mor Zambak Sokak No: 4 A Mimar Sinan Camii

İçerenköy Mahallesi Özalp Sokak No: 12 Osmanlı Çatakbaşı Camii

Barbaros Mahallesi Sütçü Yolu Cadde No: 70 Öztürkler Camii

İçerenköy Mahallesi Çelenk Sokak No: 4 Selçuklar Camii

Barbaros Mahallesi Kızıl Begonya Sokak No: 7 Selman-ı Farisi Camii

İçerenköy Mahallesi Şafak Cami Sokak No: 36 Şafak Camii

Mevlana Mahallesi Kıbrıs Cadde No: 16 /1 Şehit Mehmet Emin Aydın Camii

İçerenköy Mahallesi Karakum Sokak No: 8 Şehitler Camii

Örnek Mahallesi Semerkant Cadde No: 44 B Takva Camii

Örnek Mahallesi Şehnaz Sokak No: 2 /1 Türkistanlılar Camii

İnönü Mahallesi Narçiçeği Sokak No: 2 Uhud Camii

Mimar Sinan Mahallesi Üsküdar Cadde No: 1 /3 Yedpa Camii

Yeni Çamlıca Mahallesi Leman Ana Cadde No: 1 A Yeni Çamlıca Merkez Camii

Barbaros Mahallesi İstanbul Cadde No: 2 Yunus Emre Camii

Fetih Mahallesi Kafkas Sokak No: 9 Zekeriyabey Camii

Örnek Mahallesi Yaşam Sokak No: 20 A Libade Camii

Yeni Sahra Futbol Stadı Yeni Sahra Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi Futbol Stadı

Ornek mahallesi Kapali pazar yeri Hasan Çelebi Sk. Pazar Yeri

Küçükbakkalköy Pazar yeri Gülnaz Sk. Pazaryeri