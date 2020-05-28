SON DAKİKA! Avcılar için cuma namazı kılınacak camiler hangileri? İşte Avcılar cuma namazı kılınabilecek camilerin listesi

İstanbul'un Avcılar ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Avcılar ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.
AVCILAR'DA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
Ambarlı Mahallesi Dr Sadık Ahmet Cadde No: 181 Hacı Osmanağa Camii
Ambarlı Mah. İskele Caddesi No:2 Tevhid Camii
Siteler Semt Pazarı Ambarlı Kapalı Semt Pazarı
Cihangir Mahallesi Kahraman Sokak No: 12 /1 Cihangir Camii
Cihangir Mah.Osmanpaşa Cad. No:14 Maraton Halı Sahaları
Cihangir Mah. Avcılar Park Avcılar Park Önündeki Boş Alan
Denizköşkler Mah. Denizköşkler Sahili İbb Denizköşkler Davet Salonu Otopark
Firuzköy Mah.Yahya Çavuş Cad. İGDAŞ Yanı Futbul Okulu Sahası
Firuzköy Mah.Firuzköy İlkokulu Yanı Firuzköy İlkokulu Önündeki Park Alanı
Firuzköy Mah. Firuzköy Kapalı Semt Pazarı
Gümüşpala Mahallesi Kuruçeşme Cadde No: 93 Fetih Cami
Gümüşpala Mahallesi Gümüşpala Kapalı Semt Pazarı
Firuzköy Bulvarı No:78 Olimpk Halı Sahaları
Mustafa Kemal Paşa Mah. İstiklal Caddesi No:168 Kemalpaşa Spor Kulubü Sahaları
Merkez Mahallesi Reşitpaşa Cadde No: 57 /1 Merkez Ulu Cami
Merkez Mah. Eski Statyum İbb İspark Otopark Alanı Merkez Mah.
Tahtakale Mahallesi Ayçiçeği Sokak Ispartakule Bizim Evler Cami
Tahtakale Mah. Gündöndü Sokak No:4 Şehit Tahsin Gerekli Cami
Tahtakale Mah.Yoluç Caddesi NO:17 Şükriye Yoluç Cami
Tahtakale Mah. Kent Park Tahtakale Kent Park Halı Saha
Üniversite Mahallesi Cemil Meriç Sokak No: 4 Naime Hanım Cami
Yeşilkent Mahallesi Okulyeri Caddesi No:07/1 Yeşilkent Merkez Cahide Yılmaz Cami
Yeşilkent Mahallesi Yeşilkent Kapalı Semt Pazarı