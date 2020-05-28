SON DAKİKA! Avcılar için cuma namazı kılınacak camiler hangileri? İşte Avcılar cuma namazı kılınabilecek camilerin listesi

28 Mayıs 2020 Perşembe 14:56 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 14:56

İstanbul'un Avcılar ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Avcılar ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.

AVCILAR'DA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

Ambarlı Mahallesi Dr Sadık Ahmet Cadde No: 181 Hacı Osmanağa Camii

Ambarlı Mah. İskele Caddesi No:2 Tevhid Camii

Siteler Semt Pazarı Ambarlı Kapalı Semt Pazarı

Cihangir Mahallesi Kahraman Sokak No: 12 /1 Cihangir Camii

Cihangir Mah.Osmanpaşa Cad. No:14 Maraton Halı Sahaları

Cihangir Mah. Avcılar Park Avcılar Park Önündeki Boş Alan

Denizköşkler Mah. Denizköşkler Sahili İbb Denizköşkler Davet Salonu Otopark

Firuzköy Mah.Yahya Çavuş Cad. İGDAŞ Yanı Futbul Okulu Sahası

Firuzköy Mah.Firuzköy İlkokulu Yanı Firuzköy İlkokulu Önündeki Park Alanı

Firuzköy Mah. Firuzköy Kapalı Semt Pazarı

Gümüşpala Mahallesi Kuruçeşme Cadde No: 93 Fetih Cami

Gümüşpala Mahallesi Gümüşpala Kapalı Semt Pazarı

Firuzköy Bulvarı No:78 Olimpk Halı Sahaları

Mustafa Kemal Paşa Mah. İstiklal Caddesi No:168 Kemalpaşa Spor Kulubü Sahaları

Merkez Mahallesi Reşitpaşa Cadde No: 57 /1 Merkez Ulu Cami

Merkez Mah. Eski Statyum İbb İspark Otopark Alanı Merkez Mah.

Tahtakale Mahallesi Ayçiçeği Sokak Ispartakule Bizim Evler Cami

Tahtakale Mah. Gündöndü Sokak No:4 Şehit Tahsin Gerekli Cami

Tahtakale Mah.Yoluç Caddesi NO:17 Şükriye Yoluç Cami

Tahtakale Mah. Kent Park Tahtakale Kent Park Halı Saha

Üniversite Mahallesi Cemil Meriç Sokak No: 4 Naime Hanım Cami

Yeşilkent Mahallesi Okulyeri Caddesi No:07/1 Yeşilkent Merkez Cahide Yılmaz Cami

Yeşilkent Mahallesi Yeşilkent Kapalı Semt Pazarı

İLÇE İLÇE İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER