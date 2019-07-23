Son dakika!.. Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Kandil'e yönelik 27 Haziran'daki hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristin, turuncu kategoride aranan Murat Gündüz olduğu belirlendi.
- AA
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kandil bölgesine 27 Haziran'da hava harekatının düzenlendiği hatırlatıldı.
Harekatta, İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategorideki "Devran" kod adlı Murat Gündüz'ün etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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