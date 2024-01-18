Son teknolojiye göre yapılan Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin 2024 yılı sonunda açılması planlanıyor

Yatak kapasitesi 1700 olan hastane, 300 bin metrekarelik alana inşa ediliyor.

Toplam 5 ana binadan oluşan hastanede 983 tek kişilik oda, 514 yoğun bakım yatağı ve 57 ameliyathane bulunacak.

Depreme dayanıklı son teknolojiye göre yapılan hastanede, 1100 sismik izolatör kullanılıyor.

Hastanenin inşaat sahasında 1300 işçi, 24 saat vardiya sistemiyle yapının bir an önce hizmete girmesi için ter döküyor.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Solmaz, AA muhabirine, hastanenin her türlü sağlık hizmetini tek çatı altında toplayabilecek kapasitede olacağını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hastanenin kullanılan teknoloji sistemi sayesinde hasar almadığını hatırlatan Solmaz, şöyle devam etti:

"2024 yılı sonunda açılması planlanan hastanemizin inşaatının yüzde 54'ü tamamlanmış olup kalanı halen hızla devam etmektedir. Şehir hastanelerinin en güzel tarafı tüm bölümlerin aynı yerde bulunması. Bu yüzden hastalarımız aldıkları sağlık hizmet kalitesine en üst seviyede ulaşmakta. Hastanemizin tamamlamasıyla birlikte ilimizde tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti eksikliği sorunu da kalmayacak. Hastaneler ayrı olduğunda vatandaş farklı bölümden hizmet alma ihtiyacı duyunca çok aşırı miktarda zaman kaybına uğruyor. Ama bu hastanemizde tüm branşlar, tüm poliklinikler, tüm cerrahi müdahalelerin hepsi tek çatı altında toplanmış olacak."