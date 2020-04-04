04 Nisan 2020 Cumartesi 21:24 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 21:34

İçişleri Bakanlığı Mart ayında yaptığı Sonbahar Kış Operasyonları ve Kapan Operasyonları kapsamında 608 teröristi etkisiz hale getirdi.

Kapan Operasyonları

8 Ocak’ta başlayan kapan operasyonlarına 9 ayrı bölgede 534 tim, 8 bin 200 personel ile devam ediyoruz. Bu kapsamda 5 terörist etkisiz hale getirildi; 44 işbirlikçi şahıs yakalandı, 427 mağara/sığınak imha edildi.

36’sı ağır ve uzun namlulu olmak üzere 53 silah, 9 bin 221 mühimmat, 88 eyp, 73 adet el bombası, 1 ton 212 kg patlayıcı madde, ve çok miktarda gıda/yaşam malzemesi ile eyp yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.



Sonbahar/Kış Operasyonları

Kış üslenmesinin önlenmesi amacıyla 1 Ekim 2019 – 15 Nisan 2020 dönemi içerisinde önceden tespiti yapılan 292 barınma bölgesine yönelik sonbahar/kış operasyonları kapsamında 29 ilde, 7 bin 732 operasyon planlanmış; 47’si büyük, 210’u orta çaplı, 6.498’i küçük olmak üzere toplam 6 bin 755 operasyon icra edildi. Planlanan operasyonların %87’si tamamlanmış olup, bu operasyonlarda;

608 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin 118’i ölü, 319’u sağ, 171’i teslim oldu. 659 sığınak/depo/barınak imha edildi.

318 uzun namlulu silah, 63 roketatar/havan/lav, 319 tabanca/tüfek, 319 tabanca/tüfek, 233 adet mayın/eyp, 520 adet el bombası, 319 tabanca/tüfek, 233 adet mayın/eyp, 30 ton 802 kg patlayıcı madde, 2 bin 204 adet fünye, 111 bin 782 mühimmat, ve çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 11 bin 758 operasyonda 16 bin 680 kişi gözaltına alınıp, 1.510 kişi tutuklandı.





2 ton 898 kg esrar, 128 kg skunk, 708 kg eroin, 30 kg kokain, 4 kg afyon, 22 kg sentetik kannabinoid (bonzai), 103 kg metamfetamin, 1 milyon 100 bin 195 adet ectasy, 104 bin 811 adet captagon,56 bin 355 adet sentetik ecza,7 bin 936 kök kenevir ele geçirilmiştir.

