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Bakan Yerlikaya: 2 BTÖ üyesi tutuklandı

Bakan Yerlikaya: Ağrı'da sınır ötesine kaçmaya çalışan 1 BTÖ üyesi, 1 BTÖ'ye katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp şahıs yakalanarak tutuklandı. Bu şahısları Ağrı'ya getiren aracın ise Halkların Demokratik Partisi (HDP) adına tescilli, Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili H.B. adına tahsisli olduğu tespit edildi. Milletvekili hakkında soruşturma evrakı Ankara cumhuriyet başsavcılığına gönderildi.

14 Ekim 2023 Cumartesi 12:40 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya: 2 BTÖ üyesi tutuklandı
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Bakan Yerlikaya: Ağrı'da sınır ötesine kaçmaya çalışan 1 BTÖ üyesi, 1 BTÖ'ye katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp şahıs yakalanarak tutuklandı. Bu şahısları Ağrı'ya getiren aracın ise Halkların Demokratik Partisi (HDP) adına tescilli, Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili H.B. adına tahsisli olduğu tespit edildi. Milletvekili hakkında soruşturma evrakı Ankara cumhuriyet başsavcılığına gönderildi.

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