Bakan Yerlikaya: 2 BTÖ üyesi tutuklandı

Bakan Yerlikaya: Ağrı'da sınır ötesine kaçmaya çalışan 1 BTÖ üyesi, 1 BTÖ'ye katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp şahıs yakalanarak tutuklandı. Bu şahısları Ağrı'ya getiren aracın ise Halkların Demokratik Partisi (HDP) adına tescilli, Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili H.B. adına tahsisli olduğu tespit edildi. Milletvekili hakkında soruşturma evrakı Ankara cumhuriyet başsavcılığına gönderildi.

AĞRI'DA SINIR ÖTESİNE KAÇMAYA ÇALIŞAN

1️⃣ BTÖ ÜYESİ,

1️⃣ BTÖ'YE KATILACAĞI DEĞERLENDİRİLEN TERÖR BAĞLANTILI KAYIP ŞAHIS

YAKALANARAK TUTUKLANDI❗️



Bu şahısları Ağrı'ya getiren aracın ise Halkların Demokratik Partisi (HDP) adına tescilli, Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili H.B.... pic.twitter.com/Flpgvwey46 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 14, 2023