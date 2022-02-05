5 Şubat 2022 Cumartesi 15:18 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 16:25

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, koronavirüse yakalandı.

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, pozitif çıkan Kovid-19 testiyle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.



Erdoğan, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı.

Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayan eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, 'Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip Bey ile birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımının ardından, hükümet ve muhalefetten geçmiş olsun dilekleri geldi.

Öte yandan Erdoğan çiftine dua ve iyi dilekler, Twitter gündeminin ilk üç sırasında yer aldı.