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  • Son dakika... Beşiktaş'ta durağa dalan şoför için 1 kez müebbet ve 210 yıla kadar hapis cezası istendi
Güncel

Son dakika... Beşiktaş'ta durağa dalan şoför için 1 kez müebbet ve 210 yıla kadar hapis cezası istendi

Beşiktaş’ta durağa dalarak yaptığı kazada özel halk otobüsü şoförü Necdet Karakuş hakkında savcılık, '1 kişiyi kasten öldürme, 14 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 1 kez müebbet ve 210 yıla kadar hapis cezası talep etti.

04.02.2020  14:58 - Güncelleme: 04.02.2020  14:59

Beşiktaş’ta durağa dalarak yaptığı kazada özel halk otobüsü şoförü Necdet Karakuş hakkında savcılık, "1 kişiyi kasten öldürme, 14 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 1 kez müebbet ve 210 yıla kadar hapis cezası talep etti. 

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