İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2022 Pazartesi / 6 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Londra'da banka ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile görüşmeler çok olumlu geçti
Güncel

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Londra'da banka ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile görüşmeler çok olumlu geçti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra'da banka ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile görüşmelerin çok olumlu geçtiğini bildirdi.

IHA7 Şubat 2022 Pazartesi 22:34 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 22:48
ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra'da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptığı görüşmelerin çok olumlu geçtiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Londra'da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptığımız birebir görüşmeler çok olumlu geçti. Türkiye Ekonomi Modelimizi ve atacağımız adımları aktarıp, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Yarın da görüşmelerimize devam edeceğiz" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.