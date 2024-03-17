İSTANBUL 15°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2024 Pazar / 8 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1302
  • EURO
    35,1243
  • ALTIN
    2227.09
  • BIST100
    8828.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İletişim Başkanlığından 'Dolar 15 gün sonra 40 TL olacak' iddiasına yalanlama!
Güncel

İletişim Başkanlığından 'Dolar 15 gün sonra 40 TL olacak' iddiasına yalanlama!

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada 'Merkez Bankası'nın raporu sızdı, dolar 15 gün sonra 40 TL olacak' iddialarını yalanladı.

DHA17 Mart 2024 Pazar 01:43 - Güncelleme:
İletişim Başkanlığından 'Dolar 15 gün sonra 40 TL olacak' iddiasına yalanlama!
ABONE OL

İletişim Başkanlığı DMM, bazı basın kuruluşları ve sosyal medyada yer alan 'Merkez Bankası'nın raporu sızdı, dolar 15 gün sonra 40 TL olacak' iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ANKET MANİPÜLE EDİLDİ

DMM tarafından sosyal medyadan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Dolar kurunun 15 gün sonraki seviyesi belli oldu", "Dolar, 15 gün sonra 40 TL olacak", "Merkez Bankası'nın raporu sızdı" şeklindeki iddialar doğru değildir. Doların 15 gün sonra 40 TL olacağına dair herhangi bir rapor kesinlikle yoktur. Söz konusu asılsız haberlerde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının her ay yayınladığı Piyasa Katılımcıları Anketi manipülatif şekilde dezenformasyona konu edilmiştir.

İTİBAR ETMEYİNİZ!

TCMB, her ay finansal ve reel sektörden piyasa katılımcılarına temel makroekonomik göstergelere ilişkin beklentilerini sormakta ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktadır. Kamuoyu ile paylaşılan bu anketin, "sızdırılmış belge" olarak nitelendirilmesi manipülasyonu gözler önüne sermektedir. Anket sonuçları sadece katılımcılarının beklentilerini yansıtmakta, piyasa beklentilerindeki aylık değişimleri göstermektedir. Piyasa Katılımcıları Anketi, Merkez Bankasının kurumsal beklenti ve tahminlerini içermemektedir. Piyasa Katılımcıları Anketi'nin 15 Mart 2024 tarihinde yayımlanan Mart 2024 anketinde, piyasa katılımcılarının Mart ayı sonu ABD Doları kur beklentisi 32,63 TL'dir. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Merkez Bankası, bahse konu haberlerle ilgili piyasa bozucu bilinçli eylemden dolayı halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma kenar başlıklı TCK md. 217/A hükmünden suç duyurusunda bulunacaktır. Manipülatif amaçlarla kasıtlı olarak servis edildiği açıkça görülen yalan haberlere itibar etmeyiniz" denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.