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Güncel

4 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

AA9 Nisan 2024 Salı 09:51 - Güncelleme:
4 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçik, Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadelerine yer verildi.

  • PKK teröristleri
  • Metina bölgesi
  • hava harekâtı

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