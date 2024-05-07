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Milli Eğitim Bakanı Tekin atanacak öğretmen sayısını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ' Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı'mızla 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık.' dedi.

7 Mayıs 2024 Salı 09:35 - Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanı Tekin atanacak öğretmen sayısını açıkladı
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da açıklama yaptı. Bakan Tekin, 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.

Bakan Tekin'in açıklamalarından satır başları;

* Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı'mızla 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık.

* Şu branş önemlidir, önemsizdir gibi bir bakış açım yok. 130'a yakın branşın tamamı önemlidir.

* Başlıca branşlar şöyle: Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 449, rehberlik 1597

* Bunlar tamamen sadece atama yoluyla atama değil, yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak.

* Ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken bize bu konuda destek olan kurumlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Eğitim camiamıza hayırlı olsun.

  • Yusuf Tekin
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