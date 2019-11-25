Muharrem İnce, siyasi skandala dönüşen 'Beştepe'ye giden CHP'li kumpası ile ilgili, Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı.

İnce açıklamasında, '''Bu olay sonunda bana iftira atıldığı, kumpas kurulduğu bütün gerçekliğiyle ortadadır. Şimdi CHP yönetiminin yapması gereken partimizin içindeki o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır. O kişiyi bulmazlarsa aynı iftira ile kendileri karşılaştıklarında şaşırmasınlar.'' ifadelerine yer verdi.

Dün kumpasa ilişkin yaptığı basın açıklamasında Kılıçdaroğlu'nun görüşme talebini kabul etmediğini belirten İnce, ''Bu yalan haber çıkınca 'Burada bir komplo, bir tezgah var.' dedim. Genel Başkan Kılıçdaroğlu bir televizyon programına çıkıp, 'Bu habere şaşırmadım.' dedi. O zaman bu işten haberi var. Dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezi'nde üretilmiştir.' demişti.